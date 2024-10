De Rossi prende in giro la moglie: “Stai a casa e ti godi la famiglia…”

Domenica di relax per Daniele De Rossi e sua moglie Sarah Felberbaum. L'ex tecnico giallorosso è stato esonerato ormai quasi un mese fa e stamattina sui social ha pubblicato una simpatica foto in cui prende in giro la sua compagna. "Vabbe stai a casa e ti godi la famiglia... cit.", si legge nella didascalia dello scatto che ritrae Sarah alle prese con una bizzarra maschera a Led per la pelle. Frase che probabilmente lo stesso DDR ha sentito molte volte quando è arrivata la notizia dell'esonero.