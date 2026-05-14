Chanel Totti e Filippo Laurino vincono Pechino Express 2026. Questo il verdetto dell'ultima puntata del reality in onda su Sky che vede coppie (famose e non) sfidarsi in un percorso che quest'anno si è svolto in Asia tra Indonesia, Cina e Giappone. Il reality, di oltre 5.450 km, è partito dalle isole di Bali e Java per attraversare la Cina e concludersi in Giappone, a Kyoto. A vincere la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, accompagnata nell'avventura dal 23enne videomaker e creator di contenuti audiovisivi e figlio di Graziella Lopedota, una nota e storica manager nel mondo dello spettacolo, per anni agente di Ilary Blasi. La coppia, che ha scelto di chiamarsi 'I Raccomandati', ha avuto la meglio su 'I Veloci' (Fiona May e Patrick Stevens ) e Le Dj (Jo Squillo e Michelle Masullo). Già alla semifinale Chanel era stata chiara: vincere a tutti i costi. In realtà, però, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi aveva già vinto, scrollandosi di dosso tutti i pregiudizi sul suo conto e facendosi conoscere per la persona che è davvero.