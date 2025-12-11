Roma U17, maxi squalifica per 4 giallorossi: caos dopo la gara con la Fiorentina

Pesante sanzione per la Roma Under 17, sconfitta lo scorso weekend contro la Fiorentina. Al termine della partita della dodicesima giornata di campionato, il direttore di gara Cosimo Papi ha espulso ben quattro giocatori giallorossi. Solo una giornata per Lorenzo Carinci, allenatore in seconda, mentre è arrivata una maxi squalifica per Lorenzo Dal Bon e Giampaolo Bonifazi. Nel comunicato del Giudice Sportivo si legge che i due calciatori sono stati squalificati per ben 5 giornate per aver “minacciato un avversario e, dopo l’espulsione, pronunciato frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro”. Quattro turni di squalifica sono stati invece assegnati a Gioele Giammattei, espulso per frasi irriguardose e per aver reiterato il comportamento scorretto anche mentre veniva allontanato dai compagni, e a Daniele Paul, che al termine della gara si è frapposto davanti all’arbitro per impedirgli l’uscita dal campo e gli ha rivolto frasi ingiuriose.