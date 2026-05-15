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La Roma Primavera batte 2-0 l'Hellas Verona a domicilio nell'ultima giornata di campionato e chiude al quarto posto in classifica. A decidere la sfida il gol di Arena su rigore nel finale di primo tempo e Panico a 10' dalla fine. Ai play-off ora i giallorossini di Guidi affronteranno quindi il Bologna (che ha chiuso quinto) nei playoff Scudetto: appuntamento a giovedì 21 maggio allo stadio Tre Fontane.

Hellas Verona-Roma 0-2, il tabellino

(3-5-2): Borghi; Feola, Bortolotti, Fabbri; Intrabartolo, Szimionas, Peci (31' Zanin), De Rossi, De Battisti; Dezio, Akalé.: Castagnini, Grassi, Garofalo, Popovic, Martini, Tagne, Cavazza, Yildiz, Egharevba, Mussola.. Fabio Moro

ROMA (3-4-2-1): Zelezny; Marchetti, Seck, Nardin; Lulli (70' Terlizzi), Bah, Di Nunzio, Cama; Scacchi, Almaviva (70' Panico); Arena. A disp.: Kilvinger, Della Rocca, Zinni, Arduini, Morucci, Maccaroni, Paratici, Carlaccini, Forte. All. Federico Guidi.

Arbitro: Maccorin Assistenti: Nigri-Rizzitello

MARCATORI: 44' Arena (R, rigore), 80' Panico (R)

AMMONITO: 12' De Rossi (V)