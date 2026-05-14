Domani pomeriggio, alle ore 15, la Roma Primavera sarà di scena allo stadio per l'ultima giornata di campionato contro l'Hellas Verona. I giallorossini sono alla ricerca di una vittoria per blindare il quarto posto e quindi il fattore casa nella fase finale del torneo a discapito di Bologna e Atalanta. Queste le dichiarazioni di Mister Guidi alla vigilia della gara, riportate dai canali ufficiali del club capitolino:

La Roma sta per affrontare l’ultima gara del campionato, quanto è importante vincere per chiudere la fase regolare al quarto posto? “A Verona sarà una gara importantissima per noi, perché ci giochiamo la possibilità di disputare la partita di play-off in casa e di avere a disposizione due risultati su tre, dettagli che possono fare la differenza per poter poi giocare sfide ancora più importanti. Sarà determinante l'approccio, cercare di giocare in maniera spensierata, dare seguito a ciò che abbiamo fatto in termini di costruzione, possesso e continuità di gioco con il Sassuolo, chiaramente migliorando in fase di finalizzazione, che è un po' il nostro rimpianto difetto stagionale. Dobbiamo essere più bravi a concretizzare il grande volume di gioco che la squadra esprime ed essere più incisivi sotto porta. I ragazzi si sono preparati molto bene, sappiamo dell'importanza della gara e cercheremo di fare una prestazione positiva”.

Si gioca a Verona una partita per certi versi simile a quella di Cremona, contro un avversario libero di mente e senza obiettivi. Questo può essere in realtà poi un pericolo in più? “Sì, perché a livello giovanile quando giochi sotto pressione puoi avere paura di sbagliare e giochi sempre in sicurezza senza prenderti la responsabilità di correre dei rischi e questo vorrei che non avvenisse domani. Per tutta la settimana abbiamo lavorato su questo aspetto, perché l'unico rimpianto che non dobbiamo avere al rientro negli spogliatoi è quello di non averci provato. Sappiamo che il Verona non ha esigenze di classifica, per questo motivo giocherà liberamente l’ultima gara del campionato, sarà un’opportunità per molti di mettersi in mostra. Dovremo essere bravi a non sbagliare atteggiamento e a pensare alla nostra prestazione”.

Come arriva la squadra a questa partita dal punto di vista delle disponibilità e dal punto di vista fisico? “La squadra sta molto bene. Chiaramente gestirò i diffidati, visto che le sanzioni disciplinari saranno azzerate dopo la gara di Verona. Per quanto riguarda gli infortunati, Mirra non sarà a disposizione per il problema alla spalla accusato durante la gara contro il Sassuolo e per Tumminelli la stagione è ormai finita. Il resto del gruppo è a disposizione”.