Roma, in consegna pacchi con generi di prima necessità agli abbonati over 75 – FOTO GALLERY

La Roma si continua a distinguere nelle iniziative benefiche a favore di chi è più colpito dall’emergenza coronavirus, ovvero ospedali, medici e anziani. Oltre alle tante donazioni raccolte, il club giallorosso è in prima linea anche con un’altra bella azione concreta: da oggi sono infatti in distribuzione dalla Roma pacchi ai propri abbonati over 75 contenenti beni di prima necessità, tra generi alimentatri e presidi sanitari utili a proteggersi in questo momento di emergenza. Insieme a questi anche una sciarpa della Roma, a ricordare che la società non lascia indietro nessuno a prescindere dal calcio.