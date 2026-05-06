Cobolli, festa di compleanno agli Internazionali: la torta è giallorossa – FOTO

Giornata speciale per Flavio Cobolli, che compie oggi 24 anni. Il tennista romano e romanista, che lunedì sera era presente in Curva Sud per Roma-Fiorentina e ha incontrato anche i calciatori giallorossi, ha festeggiato il suo compleanno nel posto per lui più speciale. In questo periodo, infatti, sono in corso gli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico, a pochi metri dallo stadio Olimpico che più volte lo ha visto sostenere la Roma. E, dall'aera Lounge degli Internazionali, la festa è stata speciale: come reso noto dallo stesso Cobolli, infatti, lo staff del Foro ha preparato per il neo-24enne una torta tutta giallorossa, equamente divisa.