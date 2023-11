La Roma si proietta al match di Europa League contro lo Slavia Praga, pensando già un po' al derby con la Lazio di domenica. Mourinho, infatti, effettuerà un turnover contenuto, ma sono diversi i giocatori che rifiateranno. Tra i pali ci sarà Svilar. La difesa resterà la stessa di sempre causa infortuni. A centrocampo, invece, rientra Paredes dal primo minuto con Bove e Aouar che faranno accomodare in panchina Cristante. Sulle fasce ci sarà spazio per Celik con Renato Sanches pronto ad entrare a partita in corso per accumulare minuti e condizione. In avanti, richiesto un altro sforzo a Lukaku. Al suo fianco in pole c'è Belotti con Dybala in panchina.