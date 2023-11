Dopo la sconfitta contro l'Inter al Meazza, la Roma va a caccia di un risultato che possa permettergli di risalire in classifica. L'avversario che si presenterà all'Olimpico sarà il Lecce di D'Aversa. Contro i salentini, Mourinho potrebbe optare per Karsdorp sulla fascia destra, mentre a sinistra (con l'infortunio di Spinazzola) toccherà a Zalewski. Confermato il blocco difensivo, a centrocampo agiranno Aouar-Bove e Cristante, con Renato Sanches pronto a entrare a partita in corso per mettere minuti nelle gambe. La novità più importante è il ritorno di Dybala dal 1'. La Joya ritroverà come compagno di reparto Lukaku.