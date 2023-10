Dopo la vittoria in Europa League contro lo Slavia Praga, la Roma è chiamata ad un altro difficile impegno contro l'Inter in campionato. Mourinho dovrà fare i conti con i soliti ko di Dybala, Pellegrini e Renato Sanches. Preoccupazione c'è anche per le condizioni di Smalling. Llorente è pronto a ritornare e prendersi il posto da centrale in difesa, permettendo a Cristante di rientrare in mezzo al campo. Aouar è favorito su Bove, mentre sulle corsie Spinazzola dovrebbe recuperare, con Karsdorp dall'altra parte. In avanti Belotti completerà il tandem d'attacco con il grande ex Lukaku.