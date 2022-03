Vitesse-Roma diretta LIVE ore 18.45: Abraham e Zaniolo guidano l’attacco

Gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League. L’obiettivo per i giallorossi è quello di archiviare il passaggio del turno già questa sera

Torna la Conference League, la Roma sfiderà il Vitesse alle 18.45 nell’andata degli ottavi di finale. L’obiettivo per i giallorossi è quello di archiviare la qualificazione già questa sera. Da non sottovalutare gli olandesi che nel girone hanno battuto il Tottenham 1-0 in casa. La squadra di Mourinho arriva alla sfida dopo 7 risultati utili consecutivi in campionato e ha voglia di migliorare il ruolino di marcia. I giallo-neri si sono qualificati dopo aver battuto nei play off il Rapid Vienna. Lo Special One avrà tutti gli uomini a disposizione, tranne Spinazzola che prosegue il recupero. Difesa a 3 con Mancini, Smalling e Kumbulla davanti a Rui Patricio. Il difensore albanese sarà squalificato per la gara di Udine, così come Mkhitaryan che giocherà a centrocampo con Cristante. Probabile turnover sulla fascia sinistra dove tornerà Vina, mentre a destra ci sarà il solito Karsdorp. Dietro ad Abraham e Zaniolo ci sarà Pellegrini. Il centravanti inglese con un gol questa sera raggiungerebbe Batistuta a quota 21 nella sua prima stagione in giallorosso.

Vitesse-Roma: probabili formazioni

VITESSE (3-5-2): Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda. A disposizione: Schubert, Reiziger, Hajek, Bazoer, Gboho, Vroegh, Frederiksen, Yapi, Buitink, Huisman, Manhoef, De Regt. All.: Letsch.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp,Cristante, Mkhitaryan, Vina;Pellegrini; Zaniolo, Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Ibanez, Maitland-Niles, Diawara, Bove, El Shaarawy, Veretout, Perez, Felix, Shomurodov. All.: Mourinho

Arbitro: Raczkowski. Assistenti: Kupsik- Siejka. IV Uomo: Musial.

PREPARTITA - La Roma viene da 7 risultati utili consecutivi in campionato. Alle 18.45 affronterà il Vitesse per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Stadio tutto esaurito con 1200 sostenitori giallorossi provenienti dalla capitale. Occhi puntati sui tifosi di casa dopo i tanti danni causati nelle ultime partite. Abraham e Zaniolo guideranno l’attacco giallorosso, l’attaccante inglese ha messo nel mirino Batistuta.

ULTIME DA TRIGORIA - Tutti a disposizione di Mourinho, ad eccezione di Spinazzola. Lo Special One schiererà i migliori per battere il Vitesse. Ha recuperato anche Zalewski, uscito contro l’Atalanta per una distorsione alla caviglia. Possibile riposo per il giocatore polacco, al suo posto tornerà Vina dal 1’.

DOVE VEDERLA - La partita tra Vitesse e Roma, in diretta dalle 18.45, sarà trasmessa in streaming da Dazn e sarà visibile da tutti i suoi abbonati sulle smart tv compatibili con l'app e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo. La partita sarà inoltre trasmessa in pay per view da Sky sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) con la telecronaca di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti . Forzaroma.info vi terrà aggiornati LIVE attraverso il sito e i canali social Facebook, Twitter e Instagram.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - E' la prima partita tra Roma e Vitesse. Mentre sono 8 i precedenti contro le squadre olandesi, dal 1931, anno della prima partecipazione alle coppe della Roma. 4 sfide con l’Ajax, 2 con il Feyenoord, 2 con il PSV Eindhoven. Nelle fasi a eliminazione diretta, i giallorossi si sono sempre qualificati al turno successivo. Il precedente più recente è stato nella scorsa edizione dell’Europa League nei quarti di finale contro l’Ajax. In Olanda la Roma ha disputato 4 gare, vincendone 2 e perdendone altrettante. Includendo anche le sfide in casa computo complessivo è di 8 gare, 3 vittorie, 3 sconfitte.