Hellas Verona-Roma 18:00 diretta LIVE, formazioni: El Shaarawy dal 1′

La squadra giallorossa cerca la settima vittoria consecutiva in stagione

La Roma è pronta ad affrontare la sua quarta partita di campionato, in casa dell'Hellas Verona alle ore 18. La squadra di José Mourinho arriva da tre vittorie in altrettante partite di Serie A ed è a punteggio pieno. La formazione di casa ha appena sostituito il tecnico Di Francesco con Igor Tudor per provare a risalire dopo 3 sconfitte consecutive.

CURIOSITÀ E PRECEDENTI - Hellas Verona e Roma si sono incontrate ben 60 volte, con 31 vittorie giallorosse, 19 pareggi e 10 successi gialloblù. Nella scorsa stagione la partita in casa degli scaligeri è terminata con il punteggio di 0 a 0, risultato poi trasformato in un 3 a 0 a tavolino per l'Hellas. La Roma fu penalizzata per aver inserito Diawara come under 22 nonostante avesse compiuto 23 anni. La squadra di José Mourinho dovrà stare attenta a Giovanni Simeone, autore di ben 4 reti contro i giallorossi.