Verona-Roma DIRETTA live ore 20.45: tornano Dybala e Pellegrini. Zalewski in pole

I giallorossi, in attesa di novità sulla trattativa Lukaku, scendono in campo al 'Bentegodi' per trovare la prima vittoria stagionale dopo il pareggio con la Salernitana

Redazione

Con l'attenzione tutta diretta alla trattativa Lukaku, la Roma affronta la sua seconda partita di questo campionato. Dopo il pareggio contro la Salernitana, la squadra di Mourinho - che anche oggi sarà squalificato con Bruno Conti presente di nuovo in panchina - fa visita all'Hellas Verona. I gialloblù sono reduci dal successo esterno a Empoli e cercano anche la prima gioia casalinga al 'Bentegodi' ritrovando Faraoni e Hien. Dal canto suo, però, l'allenatore giallorosso recupera Dybala e Pellegrini dopo la giornata di squalifica scontata domenica. Out invece Renato Sanches e il nuovo arrivo Azmoun. Il capitano della Roma prenderà posto a centrocampo al posto di Bove, con l'argentino che rileverà El Shaarawy. Dubbi sulle fasce, con Zalewski avanti su Spinazzola.

Verona-Roma, le probabili formazioni — VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Saponara; Bonazzoli.

A disposizione: Berardi, perilli, Amione, Cabal, Coppola, Faraoni, Joselito, Patené, Serdar, Cisse, Mboula, Ngonge, Djuric.

Allenatore: Marco Baroni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Karsdorp, Spinazzola, Celik, Paredes, Bove, Pisilli, Pagano, Solbakken, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Doveri; Assistenti: Bresmes - Garzelli; Quarto Uomo: Zufferli; VAR: Nasca; AVAR: Paganessi.

PREPARTITA - La Roma, in attesa di novità sul fronte Lukaku, cerca la prima vittoria stagionale dopo il pareggio contro la Salernitana all'esordio. I giallorosi ritrovano Pellegrini e Dybala dopo la squalifica, ma non lo stesso Mourinho che sarà ancora costretto a stare lontano dalla panchina, dove invece siederà di nuovo la leggenda Bruno Conti. E intanto ci si aspetta una conferma dal Gallo Belotti.

ULTIME DA TRIGORIA - Detto di Dybala e Pellegrini, di ritorno dalla squalifica ereditata dallo scorso campionato, la Roma in questi giorni ha però perso Renato Sanches per un problema muscolare. Il portoghese dovrebbe saltare anche il big match col Milan per tornare poi dopo la sosta. Out anche il nuovo arrivato Sardar Azmoun, oltre ai lungodegenti Abraham e Kumbulla.

DOVE VEDERLA - Il match tra Verona e Roma sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Per poter vedere la partita sarà necessario avviare l'applicazione della piattaforma streaming sulla Smart Tv abilitata oppure su pc, smartphone o tablet. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:45 e la telecronaca è affidata a Dario Mastrioanni, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Verona e Roma si affronteranno per la 67esima volta nella loro storia, con lo score che è come prevedibile tutto a favore degli ospiti: fino ad ora 34 vittorie giallorosse, 20 pareggi e 12 successi gialloblù. L'ultima volta che gli scaligeri hanno fatto bottino pieno risale al 19 settembre 2021, nel 3-2 per l'Hellas firmato dal gol di Faraoni. Il Verona inoltre potrebbe diventare la terza avversaria (dopo Torino e Sampdoria) contro cui Paulo Dybala va a bersaglio con tre maglie differenti nel torneo – cinque firme per ora, con Juventus e Palermo.