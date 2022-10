Verona-Roma diretta LIVE, ufficiale: gioca Abraham. Camara e Cristante dal 1′

La Roma si appresta a giocare contro il Verona stasera al Bentegodi. Una sfida che nel recente passata si è rivelata spesso insidiosa per i giallorossi. Qui il Live della partita valida per la dodicesima giornata di Serie A.

Redazione

Alle ore 18:30 la Roma scenderà in campo per sfidare l’Hellas Verona al Bentegodi. I giallorossi, dopo le sconfitte di Milan e Lazio, hanno una grande chance di portarsi da soli al quarto posto a un solo punto dai rossoneri. Mourinho non vuole fare calcoli schierando la formazione migliore a disposizione, nonostante la sfida decisiva di giovedì contro il Ludogorets e il derby di domenica prossima. Rispetto alla trasferta in Finlandia di giovedì scorso recuperano Matic, Celik e Ibanez. Quest’ultimo è titolare. Rientra anche Zaniolo, squalificato in Europa, ma dal 1' al Bentegodi. Sulle fasce ci sono Karsdorp a destra e Zalewski mentre in mezzo straordinari per Camara e Cristante.

Hellas Verona-Roma, formazioni ufficiali — Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi, Kallon; Henry. A disposizione: Chiesa, Perilli, Berardi, Magnani, Terracciano, Davidowicz, Cabal, Hongla , Sulemana, Praszelik, Djuric, Lasagna. Allenatore: Salvatore Bocchetti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini Zaniolo; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Vina, Celik, Matic, Bove, Shomurodov, El Shaarawy, Belotti. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Fabio Maresca (Sez. AIA Napoli); Assistenti: Giorgio Schenone, Tarcisio Villa; IV uomo: Federico Dionisi; VAR: Marco Di Bello; AVAR: Valentino Fiorito

PREPARTITA –Nella settimana del derby la sconfitta della Lazio offre alla Roma una grande occasione di raggiungere il quarto posto solitario, che in caso di vittoria scavalcherebbe proprio i biancocelesti. Nel frattempo, si è registrato un altro esodo dei tifosi giallorossi a Verona, al Bentegodi in più di 3000.

ULTIME DA TRIGORIA – Porte girevoli in campo e tra i convocati. Oltre ai lungodegenti Dybala Wijnaldum e Darboe sono arrivate brutte notizie per quanto riguarda Spinazzola. L’esterno giallorosso si è infortunato durante l’allenamento di sabato rimediando una lesione al retto femorale sinistro: almeno 15 giorni di prognosi, tornerà quindi in campo dopo la sosta mondiali. Mourinho può invece sorridere sul fronte Ibanez che partirà titolare. Convocati anche Matic e Celik, a disposizione del mister anche se non al meglio della condizione.

DOVE VEDERLA - La partita sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Il collegamento partirà alle 18. La telecronaca sarà affidata a Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini, e Tommaso Turci da bordocampo. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Facebook e Twitter.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Il Verona ha vinto in due (una a tavolino) delle ultime quattro sfide contro la Roma in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta), dopo che aveva collezionato 17 partite di fila senza mai battere i giallorossi nel massimo campionato (5 pareggi, 12 sconfitte). Nell’ultima sfida con il Verona all’olimpico finita per 2-2 hanno trovato il primo gol in serie a sia Cristian Volpato che Edoardo Bove, mentre al Bentegodi nella scorsa stagione il Verona si impose per 3 a 2.