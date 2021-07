Triestina-Roma 19:30 diretta LIVE, probabili formazioni e dove vederla

Prima amichevole in trasferta per i giallorossi di Mourinho. Torna Pellegrini, out l'ultimo arrivato Rui Patricio e Veretout

Redazione

Prima amichevole a porte aperte e in diretta tv per la Roma di Mourinho. Alle 19:30 i giallorossi saranno in campo al Nereo Rocco di Trieste per la sfida alla Triestina. Torna a disposizione il capitano Pellegrini, out il nuovo arrivo Rui Patricio, così come Veretout, Darboe e Calafiori.

Le probabili formazioni

TRIESTINA (4-3-3) : Offredi; Struna, Capela, Coppola, Lopez; Giorico, Calvano, Maracchi; Gomez, Di Massimo, Petrella. All. Bucchi

ROMA (4-2-3-1) : Fuzato, Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi; Villar, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disp. Boer, Cardinali, Mastrantonio, Feratovic, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Bove, Zalewski, C.Perez, Ciervo, El Shaarawy, Mayoral. All. Mourinho

PREPARTITA - La Roma affronta la Triestina allo Stadio Nereo Rocco. Prima amichevole in trasferta per la squadra allenata da Josè Mourinho, e prima gara visibile in diretta tv. I giallorossi faranno a meno di Rui Patricio, Veretout e Darboe, rimasti a Trigoria. Mourinho si affida a Tripi sulla fascia sinistra visto l'infortunio di Riccardo Calafiori. In porta ancora spazio a Fuzato, mentre alle spalle di Dzeko, Mou dovrebbe schierare il tridente pesante con Zaniolo, Pellegrini (rientrato dall'infortunio) e Mkhitaryan.

DOVE VEDERLA - La partita sarà trasmessa in diretta Tv da Sportitalia (Canale 60), che ha acquisito i diritti del match e si occuperà della produzione e messa in onda dell'evento, con prepartita dalle 19 e ampio postpartita. Sportitalia è visibile sul digitale terrestre ai canali 60 e 560, su piattaforma hbttv, app mobile e su Amazon firestick. Triestina-Roma, match amichevole in programma alle 19.30 di oggi, sarà trasmesso anche in streaming sul sito e sull'app di Sportitalia ma anche su Roma TV+, piattaforma ufficiale del club disponibile per gli abbonati su pc. Inoltre, sarà ovviamente possibile seguire la cronaca live del match sul sito di Forzaroma.info.

I CONVOCATI - Portieri: Boer, Fuzato Difensori: Karsdorp, Tripi, Ibanez, Kumbulla, Mancini, Smalling, Feratovic, Cardinali, Mastrantonio, Reynolds Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Zaniolo, Diawara, Bove, Zalewski, Mkhitaryan Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral, C.Perez, El Shaarawy, Ciervo.