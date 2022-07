Tottenham-Roma 20:15 diretta LIVE: formazioni, curiosità e dove vederla

I giallorossi affrontano il club inglese al Sammy Ofer Stadium di Haifa. Il match è valido per la I-Tech Cup

La squadra di José Mourinho affronterà stasera il Tottenham di Antonio Conte in una sfida valida per la I-Tech Cup allo stadio "Sammy Ofer" di Haifa. Per i giallorossi sarà la penultima amichevole pre-stagionale prima dell'inizio del campionato di Serie A il 14 agosto contro la Salernitana.

Tottenham-Roma: le probabili formazioni

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Dier, Romero, Sanchez; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Richarlison, Kane, Son. All. Conte

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

PREPARTITA - La Roma è arrivata due giorni fa in Israele per preparare la sfida contro il Tottenham di questa sera. Il mister José Mourinho non ha convocato per il match Carles Perez, Jordan Veretout ed Eldor Shomurodov, tutti e tre messi sul mercato dalla società. Sono rimasti a Roma anche Cristian Volpato e Filippo Tripi: quest'ultimo probabilmente partirà in prestito nelle prossime settimane.

LE ULTIME - Josè Mourinho avrà a disposizione tutti i giocatori che sono partiti per Israele. Il nuovo acquisto Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina.

DOVE VEDERLA - La sfida Tottenham-Roma verrà trasmessa in diretta da DAZN, sarà quindi possibile vederla su una smart tv o collegando il televisore di casa tramite dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram, Facebook e Twitter.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Sono due i precedenti tra il Tottenham e la Roma entrambi amichevoli estive valide per l'International Champions Cup. Il bilancio è alla pari: una vittoria per gli inglesi e una per i giallorossi. José Mourinho ed Antonio Conte sono stati protagonisti di diversi battibecchi quando erano seduti rispettivamente sulla panchina del Manchester United e del Chelsea.