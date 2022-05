Diretta LIVE Torino-Roma 0-0

I giallorossi sono costretti a vincere per qualificarsi aritmeticamente in Europa League per affrontare con “meno” ansia la finale di Conference in programma mercoledì 25 maggio

Redazione

Segui il LIVE di Torino-Roma.

TORINO 0-0 ROMA

4' 20:49 - 20 mag Partita dai ritmi bassi. Nessuna delle due squadre vuole sbilanciarsi e concedere il fianco 20:46 - 20 mag Inizia la gara 19:15 19:35 - 20 mag FORMAZIONE UFFICIALE DELLA ROMA

Il tabellino

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Lukic, Zima, Rodriguez; Aina, Pobega, Ricci, Ansaldi; Praet, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione: V. Milinkovic, Gemello, Djidji, Anton, Izzo, Mandragora, Buongiorno, Edera, Seck, Linetty, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Warming.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Veretout, S. Oliveira, Spinazzola; Shomurodov, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Fuzato, Karsdorp, Maitland-Niles, Smalling, Viña, Cristante, Diawara, Bove, El Shaarawy, Zaniolo, Felix, Carles Perez.

ARBITRO: Irrati di Pistoia. GUARDALINEE: Mondin e Mastrodonato. IV UOMO: Marcenaro. VAR: Fabbri. AVAR: Zufferli.

PREPARTITA - Alle 20.45 la Roma scende in campo per l’atto finale del campionato. Di fronte il Torino di Juric che ha disputato un’ottima annata arrivando nella parte sinistra della classifica. I giallorossi sono costretti a vincere per qualificarsi aritmeticamente in Europa League per affrontare con “meno” ansia la finale di Conference in programma mercoledì 25 maggio. Mourinho schiererà i migliori a disposizione. Non ci saranno Smalling e Zaniolo dal 1’ ma sono partiti con la squadra. Mkhitaryan tenterà il recupero last minute per la partita contro il Feyenoord. Davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Kumbulla e Ibanez. Seconda partita da titolare per Spinazzola. A centrocampo insieme all’ex Juve ci saranno Veretout, Oliveira e Zalewski. Dietro ad Abraham capitan Pellegrini e Shomurodov. Qualche problema per Juric che deve fare a meno di Bremer in difesa. Belotti e Brekalo guideranno l’attacco dei granata. Torino e Roma si sono sfidate solamente una volta di venerdì: i giallorossi hanno ottenuto il successo nella gara interna giocata il 9 marzo 2018 (3-0 con reti di Kostas Manolas, Daniele De Rossi e Lorenzo Pellegrini). Quella di stasera sarà l’ultima partita del campionato per la Roma. I giallorossi devono ottenere i tre punti per essere sicuri delle qualificazione in Europa League senza aspettare i risultati delle gare di domani. 3 precedenti tra il tecnico portoghese, José Mourinho, e la formazione granata. Le sfide risalgono al campionato 2008-09, andata e ritorno, quando all’epoca Mourinho guidava l’Inter. E il match di andata della Serie A 2021-22, vinta 1-0 dai giallorossi. Il parziale dello Special One è di 2 vittorie ottenute e un pareggio.

ULTIME DA TRIGORIA - Tutti a disposizione di Mourinho tranne Mkhitaryan. L’armeno proverà a recuperare per la finale di Conference League. Smalling e Zaniolo sono con la squadra a Torino nonostante le parole dello Special One. Entrambi partiranno dalla panchina per evitare ricadute in vista della sfida con il Feyenoord.

DOVE VEDERLA - La partita sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Sfida numero 180 contando massima divisione e coppe tra Roma e Torino. Sono 74 i successi giallorossi, 48 i pareggi, 57 le affermazioni granata. La Roma ha vinto cinque delle ultime sei gare nell’ultima giornata di Serie A, pareggiando però quella più recente: 2-2 contro Spezia il 23 maggio 2021. Mentre l’ultima vittoria – datata 2020 – fu proprio a Torino contro la Juventus (3-1 Roma).