Torino-Roma, LIVE ore 20.45: ballottaggio Aouar-Bove. Spinazzola dal 1′

Redazione

La Roma torna in campo dopo aver trovato la prime due vittorie stagionali: domenica contro l'Empoli e giovedì con lo Sheriff in Europa League. Mourinho deve fare ancora una volta a meno di Smalling, ma recupera Pellegrini. Non ci sarà Renato Sanches che tornerà dopo la sosta di ottobre. In difesa davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo Paredes, Cristante e uno tra Bove e Aouar. In attacco la coppia d'oro Lukaku-Dybala. Per Big Rom 100esima presenza in Serie A.

Torino-Roma, le probabili formazioni — TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Seck, Radonijc; Zapata. A disposizione: Gemello, Brezzo, Sazonov, Zima, N'Guessan, Soppy, Tameze, Linetty, Gineitis, Vlasic, Karamoh, Sanabria, Pellegri. Allenatore: Juric.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Zalewski, Celik, Pellegrini, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Guida della sezione di Torre Annunziata Assistenti: Preti-Mokhtar IV uomo: Giua Var: Di Paolo Avar: Paganessi

PREPARTITA - Morale alto per la Roma dopo il 7-0 all'Empoli di una settimana fa. Si sono sbloccati Dybala e Lukaku che anche oggi guideranno l'attacco. La Roma conta otto marcatori differenti in questo campionato, più di ogni altra squadra; cinque di questi sono andati a segno nell’ultimo incontro, contro i toscani.

ULTIME DA TRIGORIA - Recupera Pellegrini, ma partirà dalla panchina. Ancora fuori Smalling che punta alla trasferta di Genova. Contro lo Sheriff si è fermato Renato Sanches: il portoghese starà ai box per circa un mese e sarà valutato giorno per giorno.

DOVE VEDERLA - Il match tra Torino e Roma, quinta giornata del campionato di Serie A2023/24, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Per poter vedere la partita sarà necessario avviare l'applicazione della piattaforma streaming sulle Smart Tv abilitate oppure sui dispositivi come pc, smartphone o tablet. Altrimenti sarà possibile utilizzare una console come Playstation e XBOX oppure un dispositivo di trasmissione come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:45 di questa sera, con il collegamento per il prepartita dalle ore 20. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, affiancato per il commento tecnico da Alessandro Budel.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Nei 182 precedenti, il bilancio è di 76 affermazioni giallorosse, 49 pareggi, 57 successi granata. In Massima Divisione le sfide sono 160 con 69 vittorie della Roma, 41 pareggi, 50 vittorie del Torino. In caso di successo, la Roma vincerebbe la terza partita consecutiva in campionato in casa del Torino. Solo in altre due occasioni i giallorossi hanno conquistato tre vittorie di fila sul campo granata. Nel 2001-02, 2002-03 e 2006-07. Poi, tra il 2018 e il 2021.