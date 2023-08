Tolosa-Roma ore 19:30 diretta LIVE: assenti Matic e Ibanez. Davanti c’è Belotti

Giallorossi in campo per la sesta e penultima amichevole precampionato. Mourinho lascia a casa Ibanez in partenza e Nemanja Matic

Conclusa la tournée in Portogallo, la Roma prosegue la sua preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione. Questa sera i giallorossi (alle 19:30) scenderanno in campo contro il Tolosa in quella che sarà la penultima amichevole estiva. José Mourinho dovrà fare a meno di Roger Ibanez, sempre più vicino all'Al Ahli, e Nemanja Matic rimasto a Roma per motivi legati alla sua condizione fisica anche se dalla Francia in molti lo stanno accostando prepotentemente al Rennes.

Tolosa-Roma, le probabili formazioni — TOLOSA(3-4-3): Haug; Desler, Suazo, Nicolaisen; Casseres Jr., Genreau, Sierro, Costa; Bangre, Onaiwu, Cissoko. Allenatore: Carles Martinez

ROMA(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Matic, Aouar, Zalewski; Dybala, Belotti. Allenatore: José Mourinho

PREPARTITA - La partita di questa sera tra Tolosa e Roma è stata fortemente a rischio per via delle pessime condizioni del terreno di gioco dello Stadium de Toulouse. Negli ultimi giorni però, gli addetti ai lavori sono riusciti a migliore il manto erboso permettendo di fatto il regolare svolgimento della patita.

ULTIME DA TRIGORIA - José Mourinho per il match di questa sera dovrà fare a meno di due uomini importanti del suo scacchiere tattico. Il primo è Roger Ibanez che dopo più di tre anni è ormai ad un passo dal lasciare la Roma. Il brasiliano è stato a lungo al centro di voci di mercato è oramai il suo passaggio all'Al Ahli sembra solo questione di tempo. L'altro assente è Nemanja Matic, rimasto ufficialmente a Trigoria per motivi precauzionali legati alla sua condizione fisica (non ha preso parte all'ultima sfida lusitana contro il Farense) anche se in Francia in molti stanno rilanciando un suo possibile approdo al Rennes (smentito dal club giallorosso).

DOVE VEDERLA - La sfida di questa sera tra Tolosa e Roma, sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma di Dazn. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 19:30. Per vederlo in televisione si potrà accedere all'app della piattaforma tramite smart tv, oppure usare una console di gioco come Playstation o Xbox. Infine si può ricorrere a un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX.