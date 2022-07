Sporting-Roma ore 21 diretta LIVE, formazioni e curiosità

I giallorossi affrontano la formazione portoghese nel penultimo match del ritiro in Algarve

La Roma è pronta ad affrontare la terza amichevole del ritiro portoghese (l'ultima sarà contro il Nizza). Dopo i successi contro Trastevere, Sunderland e Portimonense, i giallorossi affronteranno alle 21 (ora italiana) lo Sporting CP. Tutti arruolabili nelle fila di José Mourinho che però non avrà ancora a disposizione Paulo Dybala, ancora in attesa della firma sul contratto e dell'ufficialità. Si rivedranno dunque tutti i nazionali, così come nell'ultimo match vinto 2-0 contro i portoghesi del Portimonense.