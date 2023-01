Spezia-Roma diretta LIVE ore 18: Pellegrini in dubbio. Pronto El Shaarawy

Giallorossi impegnati nell’ultimo match del girone d’andata. Zaniolo out e senza tifosi al seguito della squadra

Redazione

La Roma torna in campo dopo la vittoria di una settimana fa contro la Fiorentina. Affronterà lo Spezia al Picco senza i tifosi al seguito e senza Zaniolo. Nicolò ha deciso di non farsi convocare per via delle tante voci di mercato. Mourinho chiede a Pellegrini di stringere i denti, ma il capitano è in dubbio. Pericolo diffidati per i giallorossi: Smalling, Mancini, Celik e Cristante con un giallo salteranno la trasferta di Napoli. Gotti ha perso Kiwior e Nzola. Il centravanti è out per infortunio. La Roma si è ritrovata quarta in classifica dopo la penalizzazione inflitta alla Juventus e oggi vuole continuare a fare bene nel 2023.

Spezia-Roma, probabili formazioni — SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Hristov; Holm, Bourabia, Ampadu, S. Bastoni, Reca; Gyasi, Verde. Allenatore: Gotti. A disposizione: Zovko, Dido, Cipot, Moutinho, Sala, Beck, Ferrer, Ekdal, Agudelo, Kovalenko, Maldini, Zurkowski, Esposito, Krollis.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy; Dybala, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Kumbulla, Spinazzola, Viña, Bove, Matic, Camara, Tahirovic, Shomurodov, Volpato, Solbakken.

Arbitro: Sozza Assistenti: Cecconi - Bercigli Quarto uomo: Pezzuto VAR: Fabbri AVAR: Manganiello

PREPARTITA - La Roma vuole continuare a vincere dopo l’ottimo inizio nel 2023. Sette punti in 3 gare e il passaggio del turno in Coppa Italia. Con la penalizzazione della Juventus il quarto posto è diventato un obiettivo realizzabile e i giallorossi non possono permettersi passi falsi

ULTIME DA TRIGORIA - Ancora out per infortunio Wijnaldum. L’olandese tornerà tra i convocati a febbraio. Fuori anche Zaniolo, ma per scelta del giocatore viste le tantissime voci di mercato.

DOVE VEDERLA - La partita viene trasmessa in diretta da DAZN e per vederla in tv bisogna accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca è affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - La Roma è imbattuta contro lo Spezia in Serie A, grazie a tre successi (i due più recenti tenendo la porta inviolata) e un pareggio. Dopo essere rimasto imbattuto nei primi due confonti contro la Roma in tutte le competizioni (un pareggio il 16 dicembre 2015 e una vittoria il 19 gennaio 2021, entrambi in Coppa Italia) lo Spezia ha perso tre delle successive quattro gare contro i giallorossi, tutte in Serie A (1N).