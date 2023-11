Slavia Praga-Roma diretta LIVE ore 18.45: torna Paredes. Davanti Lukaku e Belotti

La Roma a Praga vuole conquistare primo posto e qualificazione. I giallorossi dopo il 2-0 dell'andata firmato da Bove e Lukaku non vogliono fermarsi. Domenica ci sarà il derby, ma i cambi non saranno tantissimi rispetto agli 11 che hanno battuto il Lecce 2-1. Davanti turno di riposo per Dybala, e in porta ci sarà Svilar al posto di Rui Patricio. Solita a difesa a tre composta da Mancini, Llorente e Ndicka. Torna Paredes a centrocampo dopo il turno di squalifica in Serie A. Sulla destra spazio a Celik. Davanti il Gallo Belotti insieme a Romelu Lukaku guideranno l'attacco. Il belga va in gol in Europa League da 14 partite di fila e non vuole interrompere la striscia positiva. La Roma tornerà domani mattina nella Capitale per preparare la sfida contro la Lazio in programma domenica alle ore 18.