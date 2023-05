Siviglia-Roma diretta LIVE ore 21: a destra c’è Celik. Dybala dal 1′

Il giorno della finale di Europa League è finalmente arrivato. Oltre 20mila romanisti hanno invaso Budapest e sognano il secondo trofeo di fila

La giornata tanto attesa da tutti i romanisti è finalmente arrivata. I giallorossi scendono in campo a Budapest per scrivere la storia. La Roma alle ore 21 affronterà il Siviglia per la finalissima di Europa League. Dietro solita difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. José ha recuperato tutti per la gara di questa sera, a disposizione anche Karsdorp. Unico indisponibile Kumbulla che ha deciso comunque di partire con la squadra. C'è anche Paulo Dybala che scalpita per una maglia da titolare

18:52 - 31 mag L'Olimpico inizia a riempirsi sempre di più e sugli spalti spuntano le prime bandiere. L'attesa è snervante ma al fischio d'inizio manca ormai pochissimo 18:53 - 31 mag Si aprono i cancelli dello Stadio Olimpico con i primi tifosi che iniziano ad entrare. Come previsto il prato di gioco è coperto da un telo speciale per evitare eventuali danni dovuti ad una invasione di campo

Siviglia-Roma, le probabili formazioni — SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Gudelj, Marcao, Telles; Fernando, Rakitic; Suso, Oliver Torres, Ocampos; En-Nesyri. Adisposizione: Dmitrovic, Flores, Montiel, Rekik, Badé, Jordan, Mir, Nianzou, Lamela, Papu Gomez, Gil, Bruno. Allenatore: Mendilibar.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Ibanez, Tahirovic, Zalewski, Bove, Wijnaldum, Camara, Volpato, El Shaarawy, Belotti. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Taylor. Assistenti: Beswick-Nunn. IV uomo: Oliver. Var: Atwell. Avar: Kavanagh-Dankert.

PREPARTITA - La Roma va a caccia del secondo titolo europeo di fila dopo la vittoria della Conference League. Il Siviglia non ha mai perso in finale di Europa League e punta alla settima vittoria in questa competizione. Siviglia-Roma sarà la sfida numero 369 in competizioni europee nella storia della Roma. I giallorossi contano 171 vittorie, 82 pareggi, 115 ko. Restringendo il conteggio alle competizioni UEFA, il numero delle partite disputate si riduce a 314 con 148 vittorie, 70 pareggi, 96 ko.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho ha recuperato tutti per la finale. Torna dal 1’ anche Spinazzola dopo l’infortunio nel match col Bayer Leverkusen. Da valutare Dybala che dovrebbe partire dalla panchina. Arruolato anche Karsdorp che torna tra i convocati. Unico indisponibile Marash Kumbulla.

DOVE VEDERLA - La partita viene trasmessa in diretta da DAZN e per vederla in tv bisogna accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Il match sarà tramesso anche su Sky e su Rai 1. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Un solo precedente tra Roma e Siviglia in gare ufficiali. Si tratta dell’ottavo di finale in gara unica dell’edizione 2019-20 dell’Europa League. Si disputò a Duisburg in Germania a porte chiuse durante la pandemia da Covid-19. La gara terminò 2-0 per la squadra spagnola (che poi vinse in finale il trofeo contro l’Inter).