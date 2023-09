Sheriff-Roma LIVE, ufficiali: davanti la coppia Lukaku-El Shaarawy. Sanches dal 1′

La Roma è pronta ad iniziare la sua nuova avventura europea. I giallorossi, dopo la finale dell'anno scorso, puntano nuovamente ad arrivare in fondo alla competizione. Questa sera (ore 18:45) i giallorossi affronteranno in trasferta lo Sheriff Tiraspol , formazione moldava che due anni fa è riuscita nell'impresa di battere il Real Madrid al Bernabeu.

Tutta la carica dei giallorossi prima dell'ingresso in campo per il riscaldamento. Manca sempre meno al fischio d'inizio del match

PREPARTITA - Il cammino in Europa League della Roma riparte dalla Moldavia. I giallorossi affronteranno quesata sera lo Sheriff nel primo match del girone che comprende anche Servette e Slavia Praga. Mourinho si affida nuovamente a Lukaku questa volta in coppia con El Shaarawy. Solo panchina dunque per Dybala e Andrea Belotti. Confermata in blocco la difesa scesa in campo nell'ultima di campionato contro l'Empoli.