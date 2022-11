Sassuolo-Roma ore 18:30 diretta LIVE, formazioni e curiosità

Subito possibilità di ripartire per i giallorossi di Mourinho che questa sera affronteranno la formazioni di Dionisi

Redazione

Dopo il ko nel derby di domenica, la Roma è chiamata a rialzare subito la testa. I giallorossi alle 18:30 affronteranno al Mapei Stadium il Sassuolo di Dionisi reduce da due sconfitte consecutive contro Empoli e Napoli. I tifosi sono arrivati in massa a Reggio Emilia, facendo registrare il tutto esaurito (4mila tagliandi venduti) in circa 24 ore. Mourinho si affiderà alla solita difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez. In attacco ballottaggio tra Abraham e Belotti, con l'ex capitano del Torino in vantaggio.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurentié, Pinamonti, Traore All: Dionisi A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Rogerio, Tressoldi, Henrique, Harroui, Obiang, Alvarez, Ceide, Antiste, D’Andrea.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Matic, El Shaarawy; Volpato; Zaniolo, Belotti All: Mourinho A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Viña, Tripi, Karsdorp, Zalewski, Bove, Tahirovic, Cristante, Shomudorov, Abraham.

PREPARTITA - Rialzare la testa e ritrovare i tre punti. Questo è chiamata a fare la Romadopo la sconfitta nel weekend contro la Lazio. Nella penultima giornata prima della pausa per il Mondiale in Qatar, i giallorossi devono ritrovare il successo per non staccarsi ulteriormente dal treno "Champions League", ora distante appena 2 punti.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho si affida alla solita difesa a tre davanti a Rui Patricio. A centrocampo confermato Camara in coppia con Matic mentre sulle fasce, scaldano i motori El Shaarawy e Celik, in vantaggio su Karsdorp. In attacco, l'unico confermato dopo il derby è Nicolo Zaniolo. L'infortunato Pellegrini verrà probabilmente sostituito da Volpato mentre il terminale offensivo dovrebbe essere Belotti, in vantaggio rispetto ad Abraham.

DOVE VEDERLA - La partita verrà trasmessa da DAZN in esclusiva e sarà visibile con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. Si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console di gioco come Playstation o Xbox. Infine c'è la possibilità di vederla in tv con dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni, con Simone Tiribocchi al commento tecnico.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Campo ostico ultimamente quello di Reggio Emilia per la Roma. L’ultima vittoria in casa del Sassuolo risale alla 38esima giornata della Serie A 2017-18, gara vinta 1-0 dai giallorossi con un autogol di Pegolo. Due invece gli incroci tra i tecnici, José Mourinho e Alessio Dionisi. Il bilancio è di una vittoria per il portoghese e un pareggio, entrambi risalenti alla passata stagione. La Romaha vinto tutte le ultime quattro trasferte di campionato e in Serie A non ottiene almeno cinque successi esterni consecutivi in una stagione dalle prime cinque di Eusebio Di Francesco, nel 2017-18.