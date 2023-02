Salisburgo-Roma ore 18:45 diretta LIVE, ufficiale: El Shaarawy e Zalewski sulle fasce

Giallorossi di nuovo all'opera sul palcoscenico europeo. L'unico nodo da sciogliere riguarda gli esterni con il ballottaggio tra il turco e il faraone

Redazione

Per la Roma è tempo di tornare in campo. Alle 18:45 i giallorossi affronteranno il Salisburgo alla Red Bull Arena nel match valido per i playoff di Europa League. Pochi dubbi di formazione per José Mourinho che dovrebbe confermare in toto, o quasi, la squadra che ha pareggiato in rimonta a Lecce. Davanti a Rui Patricio ci sarà la solita difesa a tre (Mancini, Smalling, Ibanez) mentre a centrocampo sarà confermata la coppia Matic-Cristante. Il dubbio principale riguardava le corsie laterali con Zalewski ed El Shaarawy che partiranno dal primo minuto. Davanti l'attacco titolare: Pellegrini, Dybala, Abraham.

SALISBURGO ROMA

17:24 - 16 feb La formazione ufficiale del Salisburgo: Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Gourna-Dou, Seiwald; Sucic; Fernando, Okafor. 17:24 - 16 feb La formazione ufficiale della ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Salisburgo-Roma, le formazioni ufficiali — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Belotti, Llorente, Celik, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Spinazzola, Bove, Volpato.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Gourna-Dou, Seiwald; Sucic; Fernando, Okafor. Allenatore: Jaissle. A disposizione: Walke, Stejskal, Van der Brempt, Onguéné, Baidu, Kjaergaard, Adamu, Koita, Sesko, Forson, Bernardo, Glouck.

Arbitro: Glenn Nyberg (SWE). Assistenti: Mahbod Beigi (SWE) - Andreas Söderqvist (SWE). IV uomo: Adam Ladebäck (SWE). VAR: Pol van Boekel (NED). AVAR: Dennis Higler (NED).

PREPARTITA - Tutto pronto per il ritorno in campo della Roma in Europa League. I giallorossi tornano a disputare un match europeo dopo la vittoria casalinga per 3-1 contro il Ludogorets dello scorso 2 novembre. Di fronte il Salisburgo, avversario più ostico rispetto alla formazione bulgara. Per questo motivo Mourinho dovrebbe optare per la riconferma della formazione titolare che ha giocato contro il Lecce.

ULTIME DA SALISBURGO - Tutti a disposizione di Mourinho compresi i recuperati Karsdorp e Spinazzola che però si accomoderanno in panchina così come Wijnaldum. L'olandese è alla sua prima in Europa con la maglia della Roma ma non è escluso un suo inserimento a partita in corso come successo al Via del Mare. L'unico dubbio riguarda le corsie esterne con il ballottaggio tra Celik ed El Shaarawy.

DOVE VEDERLA - Salisburgo-Roma sarà trasmessa su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno), e 252 (Sky Sport). Sarà possibile inoltre vedere la partita in streaming tramite Sky Go, Now Tv e DAZN. In alternativa è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quello di questa sera sarà il primo confronto in competizioni europee tra Salisburgo e Roma. I giallorossi saranno l'ottava squadra italiana differente che gli austriaci affronteranno in Europa. Il bilancio è molto pesante con 11 sconfitte nelle 20 sfide disputate. L'ultimo il 4-0 contro il Milan di novembre. La Roma ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime 33 partite in competizioni europee. L'ultima squadra a registrare una serie più lunga di gare di fila (34) con gol all’attivo è stata il PSG, tra settembre 2016 e agosto 2020.