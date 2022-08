Salernitana-Roma diretta LIVE, formazione ufficiale: fuori Matic. Spinazzola dal 1′

La squadra di Mourinho scende in campo all'Arechi per la prima giornata di campionato, con 2000 tifosi romanisti al seguito

Redazione

Dopo la splendida notte di Tirana del 25 maggio la Roma torna in campo per la prima gara ufficiale. La Salernitana è reduce dall’incredibile salvezza dello scorso anno e la squadra campana si è rinforzata con gli arrivi di Candreva e Botheim. Lo Special One, che non ha mai perso all’esordio in Serie A, decide di puntare nuovamente sulla difesa a 3 con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. A centrocampo partirà dalla panchina il nuovo arrivato Wijnaldum e giocheranno Pellegrini e Cristante. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Spinazzola. Davanti c’è tanta attesa per il nuovo tridente giallorosso. Alle spalle di Abraham, che a Salerno ha segnato il suo primo gol con la Roma, ci saranno Zaniolo e Dybala.

Salernitana-Roma: formazioni ufficiali

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Candreva, Vilhena, L. Coulibaly, Kastanos, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli. All.: Nicola. Adisposizione: Micai, Sorrentino, Bronn, Bradaric, Veseli, Sambia, Ribery, Valencia, Radovanovic, Kristoffersen, Kechrida, Capezzi. Indisponibili: Fiorillo, Lovato, Jaroszynski, Bohinen, Boultam.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Dybala; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho. A disposizione: Svilar, Kumbulla, Zalewski, Viña, Celik, Matic, Wijnaldum, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

Arbitro: Sozza. Guardalinee: Cecconi-Bercigli. Quarto uomo: Baroni. Var: Aureliano. Avar: Vivenzi

PREPARTITA - Prima gara dell’anno per la Roma di Mourinho che come lo scorso anno affronta la Salernitana ad agosto all’Arechi. Lo Special One mette in campo la miglior formazione possibile per l’inizio del campionato. Wijnaldum partirà dalla panchina, a centrocampo spazio a Cristante e Pellegrini.

ULTIME DA TRIGORIA - Tutti a disposizione dello Special One. Zalewski ha recuperato dall’infortunio ma Spinazzola parte dal 1'. In attacco ci saranno Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham.

DOVE VEDERLA - La diretta TV di Salernitana-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 20.30. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - La Roma è la squadra che ha vinto più partite in Serie A contro la Salernitana: cinque; nei sei precedenti nel massimo torneo, i campani invece hanno strappato soltanto un successo contro i giallorossi. José Mourinho è imbattuto all’esordio stagionale delle sue squadre in Serie A; dopo i due pareggi dell’Inter, contro la Sampdoria nel 2008 e il Bari nel 2009, un successo alla guida della Roma contro la Fiorentina nel 2021.