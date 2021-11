Roma-Zorya diretta LIVE, ufficiale: Mkhitaryan in mediana, c’è Perez

I giallorossi cercano la qualificazione al secondo turno e sperano in un passo falso del Bodo per agguantare anche il primo posto in girone

Redazione

La Roma sfida lo Zorya nella partita valevole per la quinta giornata del gruppo C di Conference League. Con una vittoria i giallorossi saranno aritmeticamente qualificati. Fischio d'inizio alle 21.

Le formazioni ufficiali di Roma-Zorya

UFFICIALE ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Carles Perez; Zaniolo, Abraham. A disp.: Fuzato, Kumbulla, Reynolds, Diawara, Bove, Pellegrini, Shomurodov, Zalewski, Mayoral All.: Mourinho

ZORYA (4-3-3): Matsapura; Favorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskiy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh. A disp.: Zhylkin, Snurnitsyn, Gladkyy, Zahedi, Owusu, Lunov, Alefirenko, Cristian All.: Skrypnyk

Arbitro: Kovacs Guardalinee: Marinescu e Artene IVuomo: Chivulete

PREPARTITA - L'obiettivo è continuare a vincere. "È come una finale" ha detto ieri Mourinho in conferenza stampa, consapevole che dipende dalla Roma fino a un certo punto. I giallorossi si sono messi nei guai da soli, uscendo con un punto dalle due partite contro il Bodo Glimt, che ha fatto scivolare al secondo posto la squadra dello Special One. Adesso la Roma è costretta a vincere le due partite del girone rimaste, sperando però in uno scivolone dei norvegesi.

LE ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho dovrà fare a meno di Leonardo Spinazzola, ancora ai box per l'infortunio al tendine d'Achille. Out anche Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi per Covid. Pellegrini e Ibanez si sono allenati a parte ieri, ma saranno del match.

DOVE VEDERLA - La diretta TV di Roma-Zorya sarà trasmessa in streaming da Dazn, visibile da tutti i suoi abbonati sulle smart tv compatibili con l'app e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre) e in pay per view da Sky sui canali Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Attraverso il sito e i canali social Facebook, Twitter e Instagram, Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul LIVE della partita.

I PRECEDENTI - Un solo precedente tra le due squadre, la gara d'andata terminata con il punteggio di 3-0 per la Roma. In Ucraina andarono a segno El Shaarawy, Smalling e Abraham, tutti e tre presenti stasera nel match dell'Olimpico.