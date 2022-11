Diretta LIVE Roma-Yokohama F.Marinos 0-2: doppio errore di Svilar, ci prova Zaniolo

Dopo il pareggio senza reti contro il Nagoya, la squadra di Mourinho sfida un'altra formazione asiatica per concludere la tournée in Giappone

La Roma scende in campo al National Stadium contro lo Yokohama F-Marinos, alle 11:30, per la seconda amichevole della tournée in Giappone. Dopo il pareggio senza reti con il Nagoya Grampus di venerdì scorso, la squadra giallorossa cerca di chiudere al meglio l'Eurojapan Cup e il ritiro asiatico. Martedì, infatti, è previsto il rientro in Italia. Per la gara di oggi Mourinho darà spazio ai giovani. Svilar in porta. Difesa a tre con Kumbulla, Smalling e Ibanez. A centrocampo toccherà a Tahirovic, Matic e Camara. Sulle fasce Celik e Missori. Davanti giocherà Abraham per ritrovare un po' di fiducia in zona gol. Al suo fianco El Shaarawy.

Roma 0-2 Yokohama F-Marinos

57' 12:50 - 28 nov Camara rischia l'autogol. Con un retropassaggio maldestro il centrocampista manda in angolo e per poco non beffa Svilar 51' 12:45 - 28 nov Sul ribaltamento nuovo pericolo per la porta di Svilar. Stavolta il portiere manda in angolo il tentativo di Mizunuma 50' 12:43 - 28 nov Ancora Zaniolo. Stavolta Nicolò serve un assist perfetto per Shomurodov che spara centrale sulle gambe di Taraoka 47' 12:39 - 28 nov Subito pericoloso Zaniolo. Il numero 22 ha stoppato un bel pallone di Bove e ha provato di sinistro a segnare sul secondo palo trovando i guanti del portiere giapponese 46' 12:40 - 28 nov Finalmente Zaniolo. L'attaccante romanista è entrato al posto di Matic 45+2 12:39 - 28 nov El Shaarawy prova subito ad accorciare ma il tiro da posizione defilata è bloccato in due tempi da Takaoka 45+1 12:40 - 28 nov Raddoppio dello Yokohama: errore di Celik sulla fascia, Nishimura ha spazio e tempo per tirare. Il giapponese prende il palo, la palla sbatte sulla schiena di Svilar e finisce in rete 42' 12:16 - 28 nov Bello spunto di El Shaarawy che mette al centro per Abraham. L'inglese arriva troppo morbido sul pallone e si fa anticipare da Iwata 40' 12:15 - 28 nov Altra trama farraginosa della Roma: strappo di Celik sulla fascia, il turco mette in mezzo per El Shaarawy che però stoppa male. Anche Camara è confuso e si fa rubare palla dalla difesa giapponese 35' 12:09 - 28 nov Ci prova da calcio piazzato la Roma: angolo di El Shaarawy e colpo di testa di Smalling che però non impensierisce Takaoka 31' 12:13 - 28 nov Tahirovic alza bandiera bianca. Lo svedese ha chiesto il cambio dopo aver avvertito un dolore muscolare alla coscia mentre provava a rincorrere l'avversario. Al suo posto entra Bove 28' 12:02 - 28 nov Nervosismo in campo con Matic e Smalling arrabbiati col direttore di gara e con gli avversari dopo l'ennesima entrata dura. Giallo per El Shaarawy per un fallo da dietro 23' 11:58 - 28 nov Potenziale occasione per la Roma. Abraham scatta sul filo del fuorigioco, riceve il pallone da Celik e crossa dentro l'area avversaria. Non arriva nessun giallorosso sulla palla, che viene bloccata dal portiere Takaoka. 15' 11:53 - 28 nov Conclusione dal limite dell'area di Leo Ceara, blocca il pallone in due tempi Svilar. 9' 11:55 - 28 nov Eduardo svetta di testa sul primo palo, dall'interno dell'area di rigore, e mette il pallone in rete sotto alle gambe di un ingenuo Svilar. L'assist arriva dal calcio d'angolo di Nagato. 2' 11:42 - 28 nov Ci prova dalla distanza Eduardo. Il suo tiro è potente, ma fuori misura. 11:34 - 28 nov Inizia la partita. 10:28 10:29 - 28 nov La Roma è arrivata al National Stadium.

Roma-Yokohama F-Marinos, formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Svilar; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Celik, Tahirovic, Matic (1'st Zaniolo), Camara, Missori; El Shaarawy, Abraham (1'st Shomurodov). A disposizione: Boer, Keramitsis, Bove, Tripi, Volpato, Zaniolo, Cherubini, Shomurodov. Allenatore: José Mourinho

YOKOHAMA (4-4-2): Takaoka; Iwata, Koike Ryuta, Eduardo, Nagato; Watanabe, Kida, Nishimira, Mizunuma; Leo Ceara, Matheus. A disposizione: Tagawa, Nakabayashi, Hatanaka, Koike, Matsubara, Tsunoda, Nishida. Allenatore: Kevin Muscat

Marcatori: Eduardo 9', autogol di Svilar 46'

Ammoniti:

Espulsi:

Arbitro: Kasahara. Assistenti: Watanabe - Hibino. IV uomo: Koya.

PRE PARTITA - Ieri la Roma è scesa in campo al National Stadium di Tokyo per la rifinitura agli ordini di José Mourinho in vista della partita amichevole di oggi contro lo Yokohama F-Marinos. L'ultimo atto del ritiro asiatico. Questa mattina, infatti, ha chiuso anche "Casa Roma", che ha ospitato la squadra giallorossa durante la tournée.

ULTIME DAL RITIRO IN GIAPPONE - Carl Brave, noto cantautore romano, si è intrattenuto con alcuni calciatori della Roma al termine della sessione d'allenamento di ieri, in particolare con Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini. L'artista capitolino, che oggi sarà sugli spalti per seguire il match contro lo Yokohama, ha invitato il difensore giallorosso (insieme alla moglie) al suo prossimo concerto.

