Roma-Waalwijk diretta LIVE ore 16: probabili formazioni

I giallorossi scendono in campo per l'ultima amichevole in Portogallo. Dopo il match torneranno nella Capitale per le vecanze natalizie

Redazione

Ultima amichevole del ritiro portoghese per la Roma. Sfida contro il Waalwijk, squadra olandese. Dopo il match i giallorossi torneranno nella Capitale. Non ci sarà Smalling che ieri non si è allenato in gruppo, ha recuperato Pellegrini che partirà dalla panchina. In mezzo al campo spazio a Camara. La coppia d’attacco sarà composta da Abraham e Zaniolo. Il centravanti inglese deve sbloccarsi, infatti non ha trovato la via del gol né in Giappone né in Algarve. Calcio d’inizio della sfida alle ore 16.

Roma-Waalwijk, le probabili formazioni — ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Celik, Matic, Camara, Zalewski; Bove; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho

WAALWIJK (3-5-2): Pereira; Gaari, Adewoye, Van den Buijs; Lelieveld, Oukili, Anita, Clement, Latonda; Jozefzoon, Bel Hassani. All.: Oosting

PREPARTITA - Ultimo test per la Roma in Portogallo. In serata i giallorossi torneranno a Roma. Gli allenamenti riprenderanno il 26 dopo le vacanze natalizie. La squadra di Mourinho va a caccia della seconda vittoria in terra portoghese. Dopo la sconfitta col Cadice (0-3) era arrivata la vittoria di misura contro il Casa Pia.

ULTIME DAL RITIRO - Non ci sarà Smalling questo pomeriggio. Il centrale non ha smaltito la botta alla caviglia sinistra. Ha recuperato Pellegrini che ci sarà dopo la contusione alla tibia. Out Belotti e Wijnaldum. L’olandese tornerà in campo tra un mese.

DOVE VEDERLA - La partita sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.