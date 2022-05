Roma-Venezia in diretta LIVE alle 20:45: Kumbulla per Mancini, out Zaniolo

Giallorossi in campo per l'ultima volta in stagione all'Olimpico per ritrovare una vittoria che manca da quattro giornate

Redazione

La Roma scende in campo nell'ultima gara casalinga della stagione contro il Venezia alle 20:45. Giallorossi alla ricerca di una vittoria che in campionato manca ormai da quattro partite, peggior striscia negativa della stagione. I lagunari, invece, giocheranno poche ore dopo aver appreso della loro retrocessione dettata dal pareggio tra Salernitana e Empoli.

Le probabili formazioni di Roma-Venezia

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Zalewski; Lo. Pellegrini, Oliveira; Abraham. . A disposizione: Fuzato, Maitland-Niles, Viña, Spinazzola, Keramitsis, Cristante, Diawara, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix. Allenatore: Mourinho.

VENEZIA (3-4-3): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Ampadu, Vacca, Haps; Aramu, Henry, Johnsen. . A disposizione: Bertinato, Ebuehi, Crnigoj, Tessmann, Cuisance, Nani, Busio, Kiyine, Peretz, Fiordilino, Nsame, Okereke. Allenatore: Soncin

Arbitro: Sozza. Guardalinee: Lo Cicero e Galetto. Quarto ufficiale: Minelli. Var: Di Paolo. Avar: Di Martino.

PREPARTITA - Mourinho dovrebbe affidarsi alla formazione titolare con l'assenza obbligata di Mancini che, squalificato, sarà sostituito da Kumbulla. A centrocampo non riposerà Cristante che giocherà con Veretout. In avanti non ci sarà Zaniolo. Abraham, quindi, sarà l'unica punta spalleggiata da Pellegrini e Oliveira.

ULTIME DA TRIGORIA - Tutti a disposizione di Mourinho tranne lo squalificato Mancini e Mkhitaryan che spera di recuperare per la finale di Tirana

DOVE VEDERLA - La partita sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Un'altra possibilità è Sky, che per gli abbonati manderà in diretta l'incontro sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (canale 252). In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' - Sono 25 i precedenti tra Roma e Venezia in Serie A, per un bilancio che sorride ai giallorossi, rimasti imbattuti in 19 di queste sfide (13 vinte, 6 pareggiate). Inoltre, hanno perso soltanto una delle ultime 41 gare (35 vinte, 5 pari) contro squadre neopromosse in campionato, l’unica sconfitta risale proprio alla gara di andata del 7 novembre scorso con il Venezia. Nell’era dei tre punti a vittoria, solo nella stagione 1995-96, i giallorossi hanno perso entrambe le partite stagionali nel massimo campionato contro una squadra neopromossa: l’Atalanta di Emiliano Mondonico. Nessuna squadra ha registrato più clean sheet della Roma in partite casalinghe in questo campionato (10, al pari del Milan). Soltanto in tre stagioni i giallorossi hanno mantenuto più volte la porta inviolata in gare interne in Serie A: 12 nel 2013-14, 12 nel 1941-42 e 11 nel 1935-36.