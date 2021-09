Roma-Udinese ore 20:45 diretta LIVE, le formazioni: gioca Zaniolo da 1′

I giallorossi nella quinta di campionato ospitano i friulani di Gotti: l'obiettivo è vincere per riscattare Verona e presentarsi al meglio al derby

Redazione

La Roma scende in campo all'Olimpico contro l'Udinese nella quinta partita di campionato. I giallorossi sono chiamati a reagire dopo la prima battuta d'arresto rimediata a Verona nel pomeriggio di domenica. Mourinho rimane tranquillo, anche se invita a non paragonare i giallorossi a squadre più avanti nel percorso perché "in tre mesi non si crea una squadra" come ha detto ieri in conferenza stampa.

ROMA UDINESE

19:35 19:37 - 23 set La Roma è arrivata allo stadio Olimpico. Tra mezz'ora in campo per il riscaldamento

Le formazioni ufficiali di Roma-Udinese

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho. A disp.: Fuzato, Reynolds, Smalling, Kumbulla, Diawara, Darboe, Bove, Villar, Perez, El Shaarawy, Borja Mayoral, Shomurodov.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Pereyra; Beto. All.: Gotti. A disp.: Padelli, Piana, Becao, Perez, Jajalo, Udogie, Soppy, Molina, Samardzic, Forestieri, Deulofeu, Pussetto

Arbitro: Rapuano, assistenti: Ranghetti e Scatragli, IV uomo: Miele, VAR: Chiffi, AVAR: DI Vuolo

PREPARTITA - La Roma deve dimostrare di saper reagire al momento di difficoltà. Mourinho si affida in gran parte alla formazione titolare. Ancora indisponibile Vina, sarà Calafiori a sostituirlo, completeranno la linea difensiva Ibanez e Mancini con Karsdorp sulla destra. In mediana ci saranno ancora una volta Veretout e Cristante, mentre sulla trequarti torna titolare Mkhitaryan. In panchina si siederà Perez, c'è ancora Zaniolo dal 1'. Dietro Abraham agirà Pellegrini.

ULTIME DA TRIGORIA - Lo Special One ha tutti gli effettivi a disposizione tranne Vina, ancora alle prese con il problema al ginocchio che già ha pregiudicato la sua presenza a Verona.

DOVE VEDERLA - Roma-Udinese è un'esclusiva DAZN. Sarà possibile vederla sull'app presente sulle smart tv di ultima generazione oppure in streaming su computer, tablet e pc. ForzaRoma.info seguirà insieme a voi la sfida e sarà possibile rimanere aggiornati grazie alla cronaca LIVE sul sito.

CURIOSITÀ E PRECEDENTI - I precedenti sono in totale 47. La bilancia pende decisamente a favore dei giallorossi che hanno vinto la sfida per 28 volte. I pareggi sono 12, mentre le sconfitte ammontano a 12 (ultima nel 2019/2020 con Fonseca in panchina). Il pari è il risultato che manca da più tempo (stagione 2008/2009). Francesco Totti è il calciatore giallorosso ad aver collezionato il numero maggiore di partite (33) nelle sfide disputate contro l’Udinese. Dovessero arrivare i tre punti, si tratterebbe dell’ottava affermazione consecutiva in casa della Roma contando la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa in corso. La serie iniziò nel ritorno della semifinale di Europa League, contro il Manchester United (3-2).