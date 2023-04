Roma-Udinese diretta LIVE 20.45: c’è Pellegrini. Turno di riposo per Matic

La Roma torna in campo dopo l’immeritata sconfitta conto il Feyenoord in Europa League. Non ci saranno Abraham e Dybala usciti per infortunio al de Kuip, ma tenteranno il recupero in vista del match europeo. Mourinho vuole i tre punti per allungare la distanza su Milan e Inter. I rossoneri hanno pareggiato 1-1 col Bologna mentre per la squadra di Inzaghi è arrivata un’altra sconfitta in casa con il Monza. Solita difesa a tre per lo Special One con Rui Patricio a difendere i pali della porta giallorossa. Davanti occasione per il Gallo Belotti che deve ancora trovare la prima rete in campionato quest’anno. Dietro di lui Pellegrini. Lorenzo deve riscattarsi dopo l’errore dal dischetto in Olanda. Mister e spogliatoio sono con lui.