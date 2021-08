Diretta LIVE Roma-Trabzonspor 2-0: raddoppio di Zaniolo

Partita di ritorno contro i turchi, l'andata è finita 2-1 per i giallorossi ma il gol il trasferta non vale più doppio

Segui in diretta Roma-Trabzonspor, ritorno degli spareggi della Conference League. Fischio d'inizio alle 19.00.

ROMA 2-0 TRABZONSPOR

65' 20:27 - 26 ago Raddoppio Roma!! Zaniolo batte Cakir in scivolata e porta i giallorossi sul 2 a 0! 63' 20:22 - 26 ago Esce fra gli applausi Abraham, al suo posto Shomurodov 62 20:21 - 26 ago Ancora Rui Patricio che si allunga e devia in angolo un bel tiro da fuori di Hamsik' 61' 20:19 - 26 ago Chiusura di Mkhitaryan in angolo su azione di Nwakaeme 60' 20:18 - 26 ago Pronto ad entrare Shomurodov al posto di Abraham 58' 20:16 - 26 ago Prova il Trabzonspor ad impensierire Rui Patricio ma senza pericolosità 53' 20:15 - 26 ago Palo della Roma con Abraham! Su cross di Karsdorp si gira l'inglese in torsione ma la conclusione termina sul legno. Roma vicina al raddoppio 51' 20:09 - 26 ago Più propositivo il Trabzonspor in questi primi minuti di secondo tempo 47' 20:06 - 26 ago Occasione per il Trabzonspor! Grande parata di Rui Patricio su colpo di testa di Vitor Hugo! 20:04 - 26 ago Comincia il secondo tempo. Omur in campo al posto di Gervinho per il Trabzonspor. Nessun cambio per la Roma 19:49 - 26 ago Termina la prima frazione di gioco. La Roma è in vantaggio grazie alla rete di Bryan Cristante al minuto 20 45' 19:47 - 26 ago Saranno 2 i minuti di recupero del primo tempo 44' 19:45 - 26 ago Forcing finale della Roma che vorrebbe chiudere il primo tempo con il doppio vantaggio 43' 19:44 - 26 ago Veretout trova Vina sulla corsia di sinistra che mette in mezzo ma il pallone finisce su un avversario. Angolo per la Roma 39' 19:44 - 26 ago Ammonito Siopis per fallo a centrocampo su Zaniolo 38' 19:41 - 26 ago Punizione per la Roma dai venti metri. Sponda di Mancini verso Cristante che viene anticipato 37' 19:38 - 26 ago Primo giallo del match per Veretout che entra in ritardo su Edgar Ie 34' 19:35 - 26 ago Pellegrini si gira su assit di Karsdorp ma il tiro esce alla sinistra di Cakir 31' 19:32 - 26 ago Pellegrini dal limite dell'area tira con non molta potenza ma il portiere avversario allunga il pallone in angolo 30' 19:31 - 26 ago Altra chiusura di Ibanez su Djaminy in area di rigore. L'ultimo a toccare è il calciatore del Trabzonspor e si riparte da Rui Patricio 29' 19:29 - 26 ago Il pallone carambola in area ma è bravo l'autore del gol del vantaggio Cristante a spazzare 28' 19:29 - 26 ago Calcio d'angolo per il Trabzonspor. Se ne incarica l'ex Napoli Hamsik 26' 19:27 - 26 ago Occasione della Roma con Pellegrini che viene disturbato in area al momento del tiro 22' 19:26 - 26 ago Molto meglio la Roma che dopo il gol di Cristante ha preso fiducia 20' 19:24 - 26 ago GOOOOOL! Roma in vantaggio! La sblocca Bryan Cristante con un preciso destro dai venti metri che si insacca alla sinistra del portiere avversario 19' 19:23 - 26 ago Primo cambio: esce Cornelius e al suo posto Djaniny 16' 19:19 - 26 ago Si interrompe il gioco per infortunio all'ex Parma Cornelius che in precedenza aveva rimediato una botta alla spalla. Possibile cambio 15' 19:16 - 26 ago Prova la Roma ad affacciarsi in avanti ma l'azione viene fermata per fallo di Mkhytarian sulla trequarti 14' 19:14 - 26 ago Ottimo disimpegno difensivo di Ibanez che chiude in scivolata su Bruno Peres 12' 19:13 - 26 ago Roma che riparte da Mancini che imposta dalle retrovie 10' 19:10 - 26 ago Primo calcio d'angolo del match per i turchi. Tiro cross che esce sul fondo 8' 19:08 - 26 ago Più propositivo il Trabzonspor, senza però creare particolari occasioni 7' 19:07 - 26 ago Cornelius dal limite dell'area prova a giro ma il pallone finisce dalla porta difesa da Rui Patricio 6' 19:06 - 26 ago Fallo di Abraham su Gervinho che non viene sanzionato dall'arbitro 5' 19:04 - 26 ago Roma che si fa vedere in avanti con Mkhitaryan che però sbaglia l'appoggio in area di rigore 3' 19:03 - 26 ago Fa girare il pallone il Trabzonspor. La Roma attende 19:01 - 26 ago Comincia il match fra Roma e Trabzonspor. 18.58 19:00 - 26 ago Squadre in campo con l'inno della Roma in sottofondo. Atmosfera da brividi con Mourinho che canta in panchina. Pochi minuti all'inizio del match

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham (63' Shomurodov) All.: Mourinho A disp. Boer, Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Diawara, Calafiori, Darboe, Bove, Villar, El Shaarawy, Borja Mayoral, Carles Perez

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Trondsen, Edgar Ie, Hugo, Bruno Peres; Hamsik, Siopis, Bakasetas; Gervinho (46' Gervinho), Cornelius (19' Djaminy), Nwakaeme. All.: Avci. A disp. Kardesler, Tepe, Kaplan, Koita, Koybasi, Malli, Parmak, Sari, Trondsen, Turkmen.

Arbitro: Jovanovic (Ser). Assistenti: Stojkovic e Mihajlovic. IV uomo: Simovic.

Ammoniti: 37' Veretout (R) 39' Siopis (T)

Marcatori: 20' Cristante (R) 65' Zaniolo (R)

PREPARTITA

La Roma prosegue il suo cammino in Conference League nella partita di ritorno contro il Trabzonspor (stadio Olimpico ore 19). Le nuove regole Uefa hanno abolito il gol in trasferta, dunque, in caso di pareggio le reti segnate fuori casa non varranno doppio, ecco perché i giallorossi non potranno abbassare la guardia nonostante il 2-1 rimediato in Turchia. Josè Mourinho ha escluso il turnover reputando quella di questa sera al una gara fondamentale per continuare il cammino europeo e ripropone l'11 anti Fiorentina: spazio ad Abraham che parte ancora dal primo minuto.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho non avrà a disposizione Smalling e Spinazzola alle prese con i rispettivi infortuni: sicuro del posto è Zaniolo, squalificato in campionato contro la Salernitana. Spazio ad Abraham in attacco anche se ieri ha dovuto ricorrere a una borsa del ghiaccio sulla coscia per un leggero fastidio in allenamento. Esame importante anche per Pellegrini, ieri responsabilizzato dal tecnico in conferenza stampa: «Se ne avessi tre, li farei giocare tutti».

ORARIO E DOVE VEDERE ROMA-TRABZONSPOR - Il match tra Roma e Trabzonspor, valido per il ritorno dei playoff di Conference League, sarà trasmesso da Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite) e in streaming da SkyGo, Now Tv e sui profili YouTube, Facebook e Twitter del club giallorosso. In alternativa, ForzaRoma.info garantisce la cronaca testuale live sul sito internet e un ampio post partita.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - la partita segna il ritorno allo stadio di due ex giallorossi: Gervinho e Bruno Peres. Ai giallorossi basterà un pareggio per passare ai gironi della UEFA Conference League. In caso di 0-1 si andrà ai supplementari in virtù dell’abolizione del gol doppio se segnato in trasferta. Contro il Trabzonspor, la Roma disputerà la gara numero 170 in competizioni europee in casa. Nei 169 incontri disputati, 106 le vittorie giallorosse ottenute tra le mura amiche, 32 pareggi e 31 ko. Restringendo il conteggio alle competizioni UEFA, sempre per quanto riguarda i match disputati nella Capitale, il numero si riduce a 141 (89 vittorie, 26 pareggi, 26 sconfitte). Sei i precedenti tra la Roma e formazioni turche in casa dei giallorossi. Il computo complessivo è di 5 affermazioni romaniste e 1 pareggio. L’unica non vittoria risale al 2002, Roma-Galatasaray 1-1 di Champions League, partita guastata dalla rissa finale a bordocampo.