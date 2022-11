Roma-Torino diretta LIVE ore 15: torna Abraham dal 1′

I giallorossi vogliono chiudere in bellezza l'anno dopo due stop di fila. Torna Dybala ma va in panchina, Zaniolo e Volpato alle spalle di Tammy

Ultima gara del 2022 prima della sosta per il Mondiale in Qatar. La Roma ospita il Torino e vuole tornare a vincere dopo due stop consecutivi. Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo ma la presenza dell’argentino dal 1’ è a rischio. Torna titolare Abraham dopo la panchina di Reggio Emilia. Alle sua spalle Volpato e Zaniolo, entrambi freschi di convocazione in Nazionale. Sulle fasce giocheranno Celik e El Shaarawy. Difesa confermata con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Il portoghese è uno dei quattro romanisti che andrà al Mondiale insieme a Vina, Zalewski e Dybala.

Roma-Torino, le probabili formazioni — ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, El Shaarawy; Volpato; Zaniolo, Abraham Allenatore: Mourinho A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Kumbulla, Viña, Zalewski, Bove, Matic, Tahirovic, Cherubini, Shomudorov, Belotti, Dybala

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Pellegri Allenatore: Juric A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Ilkhan, Adopo, Garbett, Seck, Singo, Radonjic, Karamoh.

Arbitro: Rapuano Guardalinee: Berti - Vono Quarto uomo: Piccinini Var: Nasca Avar: Guida

PREPARTITA - La Roma deve tornare a vincere dopo sue stop di fila. L’ultima vittoria è quella di Verona il 31 ottobre. Mourinho vuole finire in bellezza l’anno per rimanere vicino al quarto posto e cercare di sfruttare gli altri scontri diretti della giornata. Il Torino di Juric è nono in campionato ed è reduce dalla vittoria in casa contro la Sampdoria.

ULTIME DA TRIGORIA - Recuperato Dybala per l’ultima dell’anno ma l’argentino dovrebbe partire dalla panchina. Torna Abraham dal 1’ dopo la panchina col Sassuolo. Pellegrini e Spinazzola torneranno per la prima del 2023 in casa contro il Bologna. Ancora incerta la data del rientro di Wijnaldum.

DOVE VEDERLA - La partita sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni e Manuel Pasqual. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Si gioca la sfida numero 181 tra Roma e Torino, contando tutte le competizioni (75 successi giallorossi in 180 partite). Restringendo il conteggio alla Massima Divisione, sono 158 gli incroci con 68 affermazioni romaniste. La Roma non giocava di domenica alle 15 in casa – con il pubblico presente, escludendo la stagione del Covid – da Roma-Brescia 3-0 del 24 novembre 2019.