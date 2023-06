Roma-Spezia diretta LIVE ore 21: in attacco ballottaggio Abraham-Belotti

Dopo la cocente delusione di Budapest contro il Siviglia, la Roma torna in campo per l’ultima gara di quest’annata. I giallorossi all’Olimpico affronteranno lo Spezia di Leonardo Semplici alla disperata ricerca della permanenza...

Redazione

Dopo la cocente delusione di Budapest contro il Siviglia, la Roma torna in campo per l'ultima gara di quest'annata. I giallorossi all'Olimpico affronteranno lo Spezia di Leonardo Semplici alla disperata ricerca della permanenza in massima serie. Calcio d'inizio in programma alle ore 21. Diversi dubbi di formazione per José Mourinho, che questa sera non sarà in panchina, a partire dall'attacco, dove Belotti e Abraham sono in ballottaggio per una maglia da titolare.

ROMA-SPEZIA, IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Belotti. Allenatore: Salvatore Foti.

A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Celik, Karsdorp, Spinazzola, Wijnaldum, Matic, Tahirovic, Volpato, Solbakken, Abraham. Indisponibili: Kumbulla. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dybala, Ibanez, Pellegrini.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amina, Bourabia, Esposito, Agudelo, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Leonardo Semplici.

A disposizione: Zoet, Marchetti, Ferrer, Shomurodov, Cipot, Kovalenko, Sala, Ekdal, Zur kowski, Krollis, Verde, Maldini. Indisponibili: Bastoni, Caldara, Beck, Holm, Moutinho, Zovko. Squalificati: nessuno. Diffidati: Holm, Gyasi.

Arbitro: Maresca (Napoli).

Assistenti: Carbone e Baccini.

IV uomo: Camplone.

Var: Mazzoleni.

Avar: S.Longo.

PREPARTITA - La Roma all'Olimpico si gioca la qualificazione all'EuropaLeague. Con una vittoria infatti, gli uomini di José Mourinho si assicurerebbero la partecipazione alla prossima edizione del secondo trofeo continentale. In caso contrario infatti, i giallorossi rischierebbero di retrocedere in Conference League, ovviamente sempre in attesa della decisione dell'Uefa riguardo la squalifica della Juventus.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho può contare sugli uomini migliori per il match dell'Olimpico. Benché ancora provati dall'infinita gara della PuskasArena, protrattasi fino ai calci di rigore, contro lo Spezia dovrebbe scendere in campo la formazione tipo di questa stagione, con Rui Patricio a difendere i pali, il trio composto da Mancini, Ibanez e Smalling in difesa e il centrocampo che potrebbe vedere il ritorno da titolare di Bove. In attacco, si giocheranno la titolarità Andrea Belotti e TammyAbraham.

DOVE VEDERLA - La sfida tra Roma e Spezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Per vederla sarà necessario avviare l'app su Smart Tv compatibili oppure su pc, smartphone o tablet. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Fischio d'inizio del match alle 21. La telecronaca è affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di AndreaStramaccioni. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quella di questa sera sarà la sfida numero cinque tra Roma e Spezia in Serie A. Il bilancio è a favore dei giallorossi con quattro successi e un solo pareggio. All'andata la banda giallorossa si è imposta 2-0 al Picco grazie alle realizzazioni di Tammy Abraham e Stephan El Shaarawy. José Mourinho ha inoltre sempre battuto lo Spezia in gare ufficiali, mentre LeonardoSemplici, in sei precedenti contro la Roma, ha può contare tre vittorie e altrettante sconfitte.