Roma-Slavia Praga 2-0: Mourinho vola in testa al gruppo G. Decidono Bove e Lukaku

I giallorossi vogliono andare a punteggio pieno nel girone per archiavare la qualificazione e blindare il primo posto

Torna l'incubo Slavia Praga all'Olimpico dopo 27 anni. L'unico precedente tra le due squadre ha segnato un'intera generazione di romanisti e oggi la Roma vuole vincere per mettere in cassaforte il primo posto nel girone. Entrambe le squadre sono a 6 punti dopo aver battuto Sheriff e Servette. Mourinho ritrova Llorente dal 1'. Ancora out Dybala, Pellegrini e Renato Sanches. A sinistra occasione per Zalewski mentre davanti c'è il solito Lukaku. In porta Svilar prende il posto di Rui Patricio. Non riposa Cristante mentre va in panchina Paredes.

ROMA 2-0 SLAVIA PRAGA

22:54 - 26 ott Fischia tre volte Eskas: la Roma batte 2-0 lo Slavia Praga e vola in testa al gruppo G grazie alle reti di Bove e Lukaku (entrambe nel primo tempo) 90+1' 22:52 - 26 ott Manodus evita il 3-0 respingendo una conclusione sul primo palo tentata da Belotti 90' 22:50 - 26 ott Segnalati 4 minuti di recupero 88' 22:48 - 26 ott Sostituzione per la Roma: esce Aouar, al suo posto Cherubini 85' 22:46 - 26 ott Allarme rientrato. Cristante torna in campo: il problema muscolare non sembra preoccupante 84' 22:45 - 26 ott Olimpico in apprensione. Problema alla coscia sinistra per Cristante che rimane a terra dolorante. Necessario l’ingresso dello staff medico 82' 22:42 - 26 ott Cambia anche la Roma: standing ovation per Romelu Lukaku che lascia il campo. Al suo posto Pagano 81' 22:42 - 26 ott Altro cambio per lo Slavia Praga: fuori Zafeiris, al suo posto Jurecka 76' 22:37 - 26 ott Ci prova Holes dalla distanza. Parata facile di Svilar che blocca in presa bassa 71' 22:31 - 26 ott Fuori Van Buren, al suo posto Chytil 69' 22:29 - 26 ott Doppio cambio nella Roma: fuori Zalewski ed El SHaarawy, dentro Karsdorp e Belotti 67' 22:28 - 26 ott Ammonito Ndicka per fallo su Provod 65' 22:25 - 26 ott Cambia ancora lo Slavia: fuori Schranz e Dumitrescu dentro Wallem e Provod 64' 22:24 - 26 ott Super occasione per lo Slavia con Schranz che perdona Svilar calciando forte ma alto sopra la traversa. Brivido per la Roma 63' 22:23 - 26 ott Traversa piena di El Shaarawy che di prima intenzione, dopo il tocco di Celik, aveva scavalcato Mandous. Roma che cerca con insistenza il 3-0 60' 22:21 - 26 ott Lukaku ad un passo dal gol del 3-0. Recupero palla alto di Aouar, Celik serve il belga che dal limite dell'area lascia partire un mancino forte e rasoterra. Palla fuori di centimetri 55' 22:16 - 26 ott Svilar costretto ad uscire dalla propria area di rigore per spazzare via un pallone vagante. Proteste dello Slavia per un possibile tocco di mano 54' 22:15 - 26 ott Mancini alza la testa e cerca il lancio per Lukaku. Palla troppo lunga, Mandous esce e blocca 53' 22:14 - 26 ott Fase confusionario del match con errori tecnici da una parte e dall'altra 48' 22:09 - 26 ott Lo Slavia parte subito forte in questo secondo tempo ma la Roma respinge gli attacchi 22:05 - 26 ott Si torna in campo. Inizia il secondo tempo con la Roma in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Bove e Lukaku 22:05 - 26 ott Cambio anche nello Slavia Praga: Masopust lascia il campo per far posto a Jurasek 22:04 - 26 ott Cambio all'intervallo per Mourinho: fuori Bove, al suo posto Paredes 21:48 - 26 ott Fischia due volte Eskas. Si chiude il primo tempo con la Roma in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Bove e Lukaku 45+2' 21:47 - 26 ott Lukaku vede e serve il movimento in profondità di El Shaarawy che cade però al momento del controllo 45' 21:45 - 26 ott Segnalati 3 minuti di recupero 43' 21:44 - 26 ott Grande chiusura difensiva di Llorente che blocca un tiro dall'interno dell'area di rigore di Masopust. Buona la trama della formazione ospite 42' 21:43 - 26 ott Problema al volto per Vlcek rimasto a terra dopo un contrasto di gioco con un compagno. Necessario l'ingresso dello staff medico 39' 21:39 - 26 ott Destro di Van Buren dal limite dell'area: Svilar allunga in angolo 37' 21:38 - 26 ott Lukaku sciupa l'occasione del 3-0. Il belga dopo l'ennesimo recupero nella trequarti avversaria, si allunga troppo il pallone e permette il recupero della difesa ceca. Rina ad un passo dal triplo vantaggio 33' 21:34 - 26 ott Prima parata della partita per Svilar. Buona ripartenza dello Slavia che libera al tiro Oscar dall'interno dell'area di rigore. Attento il portiere sebo che blocca a terra 31' 21:31 - 26 ott Ci prova El Shaarawy ma la sua conclusione è debole e centrale: nessun problema per Mandous. L'azione era comunque viziata da una posizione di fuorigioco in partenza 27' 21:27 - 26 ott Ammonito anche Masopust per una evidente trattenuta ai danni di Zalewski 25' 21:25 - 26 ott Azione potenzialmente pericolosa per la Roma con il solito El Shaarawy assoluto protagonista di questo avvio. Il Faraone sfrutta il cambio di gioco di Aouar, salta secco un avversario ma si fa fermare poco prima dell'ingresso in area di rigore 22' 21:23 - 26 ott Ammonito Bove per fallo ai danni di Zafeiris 19' 21:19 - 26 ott Problema al ginocchio destro per Bove che si rialza ma è ancora visibilmente dolorante 17' 21:18 - 26 ott LUKAKUUUUU!!!!!! Raddoppio della Roma con il solito bomber belga che davanti a Mandous non perdona con un mancino potente sul primo palo. Altra grande azione di EL SHaarawy che recupera e serve l'assist a Big Rom 14' 21:16 - 26 ott Buono sviluppo dello Slavia che si conclude con un nulla di fatto. Il cross di Dumitrescu viene ribattuto dalla schiena di Celik 12' 21:13 - 26 ott Fase di studio per le due squadre con tanti duelli in mezzo al campo 9' 21:09 - 26 ott Il primo fischio è in favore dello Slavia. Fallo di Aouar su Masopust 5' 21:06 - 26 ott Lo Slavia prova a rialzare subito la testa ma la Roma è ben messa in campo e respinge i tentativi offensivi degli ospiti 1' 21:02 - 26 ott BOVEEEEEEEEE!!!!! L'Olimpico impazzisce di gioia dopo 50 secondi. Il centrocampista giallorosso sfrutta un grande recupero di El Shaarawy sulla trequarti avversaria, avanza fino al limite dell'area, prende la mira e spara un destro perfetto all'incrocio dei pali. Roma in vantaggio 1' 21:00 - 26 ott Il primo pallone lo gioca lo Slavia Praga con Van Buren che torna indietro verso Holes 20:51 - 26 ott Fischia l'arbitro Eskas: inizia Roma-Slavia Praga 20:27 - 26 ott In campo per il riscaldamento anche lo Slavia Praga 20:33 - 26 ott L'Olimpico accoglie l'ingresso in campo dei propri beniamini che sfilano sotto la Curva Sud prima di iniziare il riscaldamento 20:09 - 26 ott In campo i portieri dello Slavia per il riscaldamento. Fischi da parte dei tifosi della Roma 19:53 - 26 ott La formazione ufficiale dello Slavia Praga: Mandous; Vlcek, Ogbu, Holes; Doudera, Dorley, Zafeiris, Dumitrescu, Schranz; Masopust, Van Buren. 19:51 - 26 ott La formazione ufficiale della ROMA: Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Aouar, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. 19:39 - 26 ott Lo Slavia fa il suo ingresso sul prato dell'Olimpico andandosi a prendere l'abbraccio di un già caldo settore ospiti. Fischi invece da tutto il resto delle tribune 19:37 - 26 ott È arrivata anche la Roma. In testa al gruppo Bryan Cristante e Tiago Pinto 19:31 - 26 ott Lo Slavia Praga è arrivato allo Stadio Olimpico

Roma-Slavia Praga, il tabellino — ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Aouar (88' Cherubini), Bove (45' Paredes), Zalewski (69' Karsdorp); El Shaarawy (69' Belotti), Lukaku (82' Pagano). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Paredes, Pagano, Belotti, Pisilli, Cherubini, Joao Costa, D'Alessio. Allenatore: Mourinho.

SLAVIA PRAGA (3-5-2): Mandous; Vlcek, Ogbu, Holes; Doudera, Dorley, Zafeiris (82' Jurecka), Dumitrescu (65' Provod), Schranz (65' Wallem); Masopust (45' Jurasek), Van Buren. A disposizione: Kolar, Sirotnik, Boril, Chytil, Hromada, Tomic, Jurecka, Wallem, Provod, Jurasek, Ogunbayi, Tijani. Allenatore: Trpisovsky.

Ammoniti: Bove, Masopust, Ndicka

Marcatori: Bove, Lukaku

Spettatori: 64934.

Arbitro: Eskas (Norvegia). Assistenti: Engan e Bashevkin. IV uomo: Hagenes. Var: Dankert (Germania). Avar: Millot (Francia).

PREPARTITA - La Roma vuole continuare a vincere dopo 4 vittorie di fila tra Serie A e Europa League. I giallorossi sono a 6 punti nel girone insieme allo Slavia Praga. Una vittoria porterebbe la squadra di Mourinho a punteggio pieno e con la qualificazione in tasca. Lo Special One non sarà in panchina, ma seguirà la gara dalla tribuna a causa della squalifica di 4 giornate inflitta dalla Uefa

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho ritrova Llorente dal 1' e Smalling nella lista dei convocati. Renato Sanches si è allenato ieri a parte e non è ancora pronto. Stop anche per Spinazzola. Ancora out Dybala e Pellegrini. Recupera invece Ndicka che aveva preso una botta nel match vinto domenica contro il Monza.

DOVE VEDERLA - Il match tra Roma e Slavia Praga verrà trasmesso da DAZN e per vederlo in tv ci si dovrà connettere all'app tramite smart tv di ultima generazione, console di gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMSVISION BOX. Anche Sky permette la visione della partita sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (numeri 201, 214 e 252). Necessario un abbonamento attivo. Sarà possibile anche vedere il match in chiaro su TV8. In alternativa, sarà possibile seguire la partita anche con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info dallo e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook

CURIOSITA' E PRECEDENTI - L'unico precedente tra Roma e Slavia Praga risale ai quarti di finale della Coppa UEFA 1995/96. Lo Slavia si impose per 2-0 nella gara di andata in casa, ma la Roma ribaltò il passivo nella gara di ritorno allo Stadio Olimpico portando la partita ai tempi supplementari. Un gol di Francesco Moriero dopo 100 minuti sembrava aver deciso la partita in favore dei giallorossi, ma il gol di Jiří Vávra al 113° minuto portò lo Slavia in vantaggio per i gol in trasferta qualificando i cechi.