Roma-Servette diretta LIVE ore 21: chance per Aouar. Karsdorp dal 1′

Bove titolare in mezzo al campo, in porta Svilar. Sarà la quattordicesima partita che la Roma giocherà contro una formazione svizzera in competizioni europee

Redazione

Esordio europeo in casa per la Roma. I giallorossi sono a tre punti nel girone dopo la vittoria contro lo Sheriff 1-2 grazie alla rete di Lukaku. Non ci sarà nessun turno di riposo per Romelu che guiderà l'attacco. Spazio a Svilar in porta e davanti a lui Mancini, Cristante e Ndicka. Bove titolare in mezzo al campo con Aouar e Paredes. Sarà la quattordicesima partita che la Roma giocherà contro una formazione svizzera in competizioni europee. Nei 13 precedenti, i giallorossi contano 8 vittorie, 2 pareggi e 3 ko. Il più recente confronto con un club elvetico risale all’Europa League 2020-21, con lo Young Boys (doppio successo romanista, andata e ritorno nel girone).

Roma-Servette, probabili formazioni — ROMA (3-5-2): Svilar, Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Spinazzola, Celik, Pellegrini, Pagano, Zalewski, Dybala, Pisilli, Mannini, Joao Costa. Allenatore: Mourinho.

SERVETTE (4-4-2): Frick Bolla, Rouiller, Severin, Tsunemoto; Antunes, Cognat, Douline, Stevanovic; Crivelli, Bedia. A disposizione: Mall, Besson, Guillemenot, Henchoz, Vouilloz, Kutesa, Mazokou, Ondoua, Dimba Lele, Ouattara, Touati, Jarell. Allenatore: Weiler.

Arbtiro: Pajac (Croazia) Assistenti: Mihalj-Durak Quarto Uomo: Kolaric Var: Bebek AVar: Martinez

PREPARTITA - La Roma va caccia della secondda vittoria in Europa League dopo il successo contro lo Sheriff ottenuto due settimane fa. Mourinho cambia qualcosa ma non sarà un turnover totale. L'obiettivo dei giallorossi è mettere in ghiaccio il primo posto per evitare i playoff in programma a febbraio.

ULTIME DA TRIGORIA - Ancora out Smalling, Llorente e Sanches. Il portoghese rientrerà dopo la sosta, mentre gli altri due Mourinho spera di recuperarli per la gara contro il Cagliari. Fuori anche Azmoun e Kristensen che non sono in lista Uefa. Turno di riposo per Dybala, Lukaku titolare.

DOVE VEDERLA - Il match tra Roma e Servette verrà trasmesso da DAZN e per vederlo in tv ci si dovrà connettere all'app tramite smart tv di ultima generazione, console di gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMSVISION BOX. Anche Sky permette la visione della partita sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (numeri 201, 213 e 252). Necessario un abbonamento attivo. La telecronaca Dazn sarà affidata a Stefano Borghi mentre per Sky ci sarà la coppia Gentile-Marchegiani.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Nelle competizioni europee (UEFA e antecedenti), la Roma conta 370 partite con 172 vittorie, 83 pareggi e 115 ko. Non risultano sfide ufficiali contro il Servette. Se ne contano solo 3 in Coppa delle Alpi e 2 in amichevole (4 vittorie e 1 sconfitta il bilancio, tutte giocate a Ginevra).