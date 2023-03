Roma-Sassuolo ore 18:00 diretta LIVE: dubbi su Matic e Dybala, Bove spera

I giallorossi hanno la chance di scavalcare la Lazio e agganciare l'Inter al secondo posto: tanti indisponibili, lo squalificato Mourinho deve gestire la rosa anche in vista degli impegni con Real Sociedad e Lazio

Redazione

Roma e Sassuolo scendono in campo nella 27esima giornata del campionato di Serie A TIM. Giallorossi e neroverdi sono due tra le squadre più in forma, guardando lo score delle ultime partite. La squadra di Mourinho, squalificato (in panchina c'è Foti), viene da due vittorie consecutive tra Europa League e campionato senza subire gol. Lo stesso per i neroverdi di Dionisi, che nelle ultime sette partite hanno perso solo una volta contro il Napoli e anche loro sono reduci da due successi consecutivi contro Lecce e Cremonese. Un filotto che ha permesso al Sassuolo di allontanarsi in maniera importante dalla zona calda della classifica. La Roma, invece, punta ad agganciare l'Inter e superare la Lazio a sette giorni dal derby.

Roma-Sassuolo, le probabili formazioni — ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: Mourinho (squalificato, in panchina Foti). A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Keramitsis, Kumbulla, Celik, Camara, Tahirovic, Bove, Pisilli, Faticanti, Volpato.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Russo, Pegolo, Lopez, Muldur, Alvarez, Harroui, Ceide, D’Andrea, Thorsvedt, Ferrari, Pinamonti, Marchizza, Bajrami.

Arbitro: Fabbri (Ravenna). Assistenti: Capaldo-Prenna. IV Uomo: Giua. VAR: Pairetto. AVAR: Nasca

PREPARTITA - Una partita carica di emozioni e significati quella tra Roma e Sassuolo. La squadra di Mourinho, squalificato, ha l'occasione di agganciare l'Inter al secondo posto sorpassando proprio la Lazio (ieri 0-0 a Bologna) nella settimana che porta al derby. Attesa anche per il clima all'Olimpico, anche oggi tutto esaurito, e la panolada attesa in alcuni settori dello stadio in protesta alla conferma della squalifica di Mourinho, che non sarà in panchina neanche contro i biancocelesti. Né questa sera né domenica nella stracittadina, sono previste interviste pre e postpartita da parte di tesserati della Roma, che ha varato il silenzio stampa dopo la decisione della Corte Federale. Mourinho tornerà a parlare solo mercoledì e giovedì, come da obblighi Uefa, nel ritorno con la Real Sociedad.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho, come noto, sarà squalificato per la prima delle due giornate da scontare dopo i fatti di Cremona e la sentenza della Corte d'Appello: in panchina andrà il vice Salvatore Foti. Dubbi di formazione relativi soprattutto alle condizioni di alcuni big come Matic e Dybala, chiamati all'ennesimo sforzo visti i tanti indisponibili tra infortuni e squalifiche: Cristante, Pellegrini, Solbakken, Llorente e Belotti. Wijnaldum va verso la maglia da titolare, così come El Shaarawy alle spalle di Abraham. Spera in una chance Bove, che farebbe rifiatare uno tra il serbo e l'argentino, magari con Gini avanzato sulla trequarti. Pericolo giallo per Mancini, diffidato in vista del derby.

DOVE VEDERLA - La partita tra Roma e Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con collegamento dalle 17.30 per il prepartita. Il match sarà ovviamente visibile su tutti i dispositivi su cui è disponibile la piattaforma streaming. La telecronaca della sfida dell'Olimpico è stata affidata a Ricky Buscaglia, coadiuvato dal commento tecnico di Manuel Pasqual, ex terzino di Fiorentina ed Empoli. In alternativa sarà possibile seguire il match anche con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quella di questa sera sarà la ventesima sfida tra Roma e Sassuolo in Serie A, con uno score decisamente a favore dei giallorossi con nove vittorie, una sola sconfitta ma ben nove pareggi. I capitolini, tra l'altro, hanno vinto solo una delle ultime sei partite contro i neroverdi in campionato: 2-1 nel settembre 2021. Il segno X è decisamente frequenste tra queste due formazioni: Roma e Sassuolo hanno infatti pareggiato ben quattro delle ultime cinque partite di campionato. Non a caso il 2-2, finale di quattro incontri, è il punteggio più frequente in questa sfida: il più recente è stato nella gara di ritorno dello scorso campionato.