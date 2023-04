Roma-Sampdoria ore 18 LIVE: prende quota la difesa a 4. Ballottaggio Abraham-Belotti

È tutto pronto per il ritorno in campo dei giallorossi di Mourinho che oggi all'Olimpico ospiteranno la Sampdoria di Stankovic

Terminata la pausa nazionali, per la Roma è il momento di tornare a giocare in un aprile ricco di match fondamentali per la stagione. Alle 18 allo Stadio Olimpico, i giallorossi affronteranno la Sampdoria di Dejan Stankovic a caccia di punti salvezza. Molti i dubbi di formazione per José Mourinho a partire dalla linea difensiva per finire in attacco con il ballottaggio Abraham-Belotti.

Roma-Sampdoria, le probabili formazioni — ROMA(4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola; Matic, Pellegrini; Dybala, Wijnaldum, El Shaarawy; Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Celik, Camara, Bove, Volpato, Belotti, Tahirovic, Solbakken. Allenatore: Mourinho.

SAMPDORIA(3-4-2-1): Turk; Amione, Murillo, Murru; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini. A disposizione: Nuytinck, Malagrida, Oikonomou, Ravaglia, Yepes, Tantalocchi. Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Irrati. Assistenti: Zingarelli - Rocca. IV Uomo: Manganiello. VAR: Chiffi. AVAR: Muto.

PREPARTITA - La Roma è pronta ad iniziare un aprile di fuoco, mese nel quale si giocherà gran parte della stagione in corso con due scontri diretti per un piazzamento in Champions (Atalanta e Milan) e il doppio confronto europeo contro il Feyenoord (13 e 20 aprile). Mourinho dovrà tirare fuori il meglio dai suoi a partire da oggi, alla luce anche della sconfitta dell'Inter, ma le assenze soprattutto nel pacchetto arretrato si fanno sentire.

ULTIME DA TRIGORIA - Difesa da inventare per lo Special One che contro la Sampdoria non avrà a disposizione Mancini, Ibanez, Kumbulla, Karsdorp e Cristante. Prende quota l'ipotesi di un cambio modulo, con una difesa a 4 formata da Zalewski (a destra), Smalling, Llorente (unici due centrali a disposizione) e Spinazzola sulla corsia di sinistra. A centrocampo la coppia Matic e Pellegrini con Wijnaldum spostato sulla trequarti insieme a Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Tammy Abraham (in vantaggio su Belotti).

DOVE VEDERLA - La sfida tra Roma e Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Per vederla sarà necessario far partire l'app su Smart Tv compatibili oppure su pc, smartphone o tablet. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca è affidata a Edoardo Testoni, il commento tecnico sarà di Manuel Pasqual. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quella di quest'oggi sarà la sfida numero 147 tra Roma e Sampdoria in tutte le competizioni ufficiali. Il bilancio è in favore dei giallorossi che hanno ottenuto fin qui 61 successi contro i 46 della formazione blucerchiata. I pareggi sono invece 39. Giornata importante anche per Chris Smalling che vestirà per la 100esima volta la maglia della Roma in Serie A (esordio contro l'Atalanta nella stagione 19/20). Il dato più curioso però riguarda le palle inattive con la formazione di Mourinho, insieme alla Juventus, che risulta essere la formazione più pericolosa in questo fondamentale (14 gol su 35 totali) mentre la Sampdoria ne ha incassati ben 7 da inizio anno (peggio ha fatto solo l'Empoli con 10).