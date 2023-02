Roma-Salisburgo diretta LIVE ore 21: ci sono Abraham e Pellegrini. Dubbi su Dybala

I giallorossi affrontano gli austriaci in Europa League in un match decisivo. All'andata squadra di Mourinho ha perso 1-0, per proseguire il cammino europeo è necessario vincere

Redazione

Questa sera la Roma affronterà il Salisburgo nella partita di ritorno dei playoff di Europa League. Un solo risultato possibile: la vittoria. Fuori casa i giallorossi hanno perso per 1-0, complice un po' di sfortuna e qualche occasione di troppo sprecata. La squadra di Mourinho viene dalla vittoria contro il Verona all'Olimpico e si prepara alla sfida con alcuni dubbi sulla formazione. In particolare, saranno da valutare le condizioni di Dybala. L'argentino ha accusato un affaticamento muscolare nella partita d'andata e probabilmente non giocherà tutti i 90', al suo posto è pronto El Shaarawy. Per quanto riguarda Abraham, l'inglese ha avuto l'ok dai medici per giocare con la maschera di protezione che copre la palpebra operata dopo lo scontro con Mancini. Ci sarà Pellegrini, mentre, per quanto riguarda gli esterni, a contendersi le due maglie saranno Karsdorp, Zalewski, Spinazzola e lo stesso Faraone, nel caso in cui scenda in campo Dybala.

Roma-Salisburgo, le probabili formazioni — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Celik; Pellegrini; El Shaarawy, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Wijnaldum, Camara, Bove, Belotti, Volpato, Dybala.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Bernardo, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor. Allenatore: Jaissle. A disposizione: Walke, Stejskal, Van der Brempt, Baidoo, Onguene, Kjaergaard, Forson, Gloukh, Koita, Sesko.

Arbitro: Vincic; Assistenti: Klančnik, Kovačič; Quarto uomo: Obrenovič; Var: Nejc Kajtazovic; Avar: Matej Jpg

PREPARTITA

La Roma parte in svantaggio di un gol questa sera contro il Salisburgo. Prima della partita in Austria, dal 2020, non aveva chiuso nessun match europeo senza reti all'attivo. I giallorossi non possono non vincere per proseguire il loro percorso in Europa League. Vincere vorrebbe dire qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta e quindi agli ottavi di finale.

ULTIME DA TRIGORIA

Arrivato l'ok dei medici per Abraham. L'attaccante può scendere in campo con la maschera creata appositamente per coprire la ferita all'occhio. Ancora dubbi su Dybala, l'argentino non è al 100% della forma a causa di un risentimento muscolare accusato nella partita d'andata. Potrebbe subentrare a partita in corso nell'ottica di tempi supplementari e rigori. Al suo posto potrebbe giocare El Shaarawy. Nessun problema per capitan Pellegrini che ha recuperato e che dovrebbe scendere in campo dal 1'. A disposizione anche Wijnaldum.

DOVE VEDERLA

Roma-Salisburgo sarà visibile in diretta su 'Sky Sport' sui canali 201 (Sky Sport Uno HD, collegamento prepartita dalle 20.45) e 252 (Sky Sport 2 HD, collegamento dalle 20). Il match sarà ovviamente disponibile anche sulla piattaforma per i dispositivi mobili Sky Go, oltre a Now Tv. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile e il commento tecnico a Lorenzo Minotti. La partita sarà trasmessa anche da DAZN. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info dallo Stadio Olimpico e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITÀ E PRECEDENTI

Quello di questa sera sarà il secondo confronto in competizioni europee tra Salisburgo e Roma. Prima della sconfitta dell'andata contro gli austriaci, la Roma aveva sempre segnato almeno un gol nelle precedenti 33 partite europee (dal 2020). Il Salisburgo ha affrontato 8 squadre italiane, giallorossi inclusi, con un bilancio di 11 sconfitte in 21 partite disputate. Prima di battere la squadra di Mourinho 1-0, aveva perso 4-0 contro il Milan.