Roma-Salernitana, diretta LIVE ore 18.30: Mancini in dubbio. Out El Shaarawy

Alle 18.30 i giallorossi saranno in campo all'Olimpico per affrontare la Salernitana guidata da mister Paulo Sousa. Obiettivo: portare a casa la vittoria per continuare a sognare il quarto posto

Redazione

La Roma torna in campo dopo essersi guadagnata a Leverkusen la finale di Europa League. Contro la Salernitana, mister Mourinho dovrà fare a meno degli indisponibili Celik e Spinazzola, infortunatisi durante il match della BayArena. Presenti, oltre a Smalling e Dybala, anche Llorente, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, e il baby Filippo Missori, prelevato dalla Primavera di Federico Guidi. Per Pellegrini e compagni l'obiettivo è la vittoria, che a Roma, sponda giallorossa, manca ormai dal lontano 16 aprile. Difesa a tre che vede il rientro di Smalling per la banda di José Mourinho con l'unico dubbio rappresentato da Mancini, che, in caso di forfait, potrebbe lasciare spazio a Bove, pronto ad arretrare in difesa con Tahirovic titolare. Davanti, tocca a Belotti, ancora in cerca della prima rete stagionale.

Roma-Salernitana, le probabili formazioni — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Camara, Tahirovic; Dybala, Wijnaldum; Belotti. Allenatore: José Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Matic, Missori, Cristante, Pellegrini, Solbakken, Volpato, Abraham. Indisponibili: Celik, Karsdorp, Kumbulla, Spinazzola, El Shaarawy. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dybala, Ibanez, Pellegrini.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Troost-Ekong, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Botheim, Candreva; Dia. Allenatore: Paulo Sousa.

A disposizione: Sepe, Bronn, Daniliuc, Sambia, Lovato, Lovato, Nicolussi Caviglia, Piatek, Maggiore, Bonazzoli, Kastanos. Indisponibili: Valencia, Fazio, Crnigoj. Squalificati: nessuno. Diffidati: Gyomber.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Tegoni-Scarpa. IV uomo: Massa. Var: Banti. Avar: Guida

PREPARTITA - La Roma non vuole perdere di vista il quarto posto occupato dall'Inter. Oggi i ragazzi di Mourinho possono fare un decisivo balzo in avanti in graduatoria, sorpassando l'Atalanta e portandosi a -4 dai nerazzurri. Di fronte c’è la Salernitana di Paulo Sousa, che all’andata è stata sconfitta 1-0 grazie a una rete di Bryan Cristante.

ULTIME DA TRIGORIA - Assenti Celik e Spinazzola questa sera per la gara contro la Salernitana, che si aggiungono ai lungodegenti Kumbulla e Karsdorp. Ambedue hanno accusato problemi muscolari durante la gara con il Bayer che li ha costretti a dare forfait quest'oggi all'Olimpico. Torna disponibile invece Diego Llorente.

DOVE VEDERLA - La partita viene trasmessa in diretta da DAZN alle 18.30, con prepartita a partire dalle 18, e per vederla in televisione bisogna accedere all'applicazione della piattaforma stteaming tramite smart tv abilitate. Altrimenti si può ricorrere a una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca è affidata a Dario Mastroianni, con l'ausilio tecnico di Massimo Ambrosini. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

STATISTICHE - Dodici i precedenti tra Roma e Salernitana in competizioni ufficiali. Il bilancio vede avanti i giallorossi con nove vittorie, un pareggio e soltanto un'affermazione campana. Riducendo la sfera solamente agli incontri casalinghi, la Roma è imbattuta con i granata: tra le formazioni con le quali i giallorossi possono vantare il 100% di vittorie tra le mura amiche, solo contro ProVercelli (6) e Casale (4) annovera più precedenti. Gara speciale quella odierna per José Mourinho, che festeggia le 150 panchine Serie A, di cui 73 alla guida dei giallorossi.