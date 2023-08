Roma-Salernitana diretta LIVE ore 18.30: Kristensen e Aouar dal 1°. Fuori Ndicka

Esordio stagionale per i ragazzi di Mourinho. Lo Special One non ci sarà per squalifica, al suo posto in panchina c'è Bruno Conti

Redazione

Tutto pronto per l’inizio del campionato dei giallorossi. La Roma scende in campo alla prima contro la Salernitana alle ore 18.30. All’Olimpico sono attesi 61mila tifosi e lo stadio sarà come al solito tutto esaurito. Mourinho non sarà in panchina e al suo posto ci sarà Bruno Conti, mentre Rapetti si occuperà di dare indicazioni ai calciatori. Lo Special One lancia dal 1’ Aouar dopo l’ottimo precampionato. Panchina per Ndicka. Davanti scelte obbligate con la coppia El Shaarawy-Belotti. Dybala e Pellegrini sono squalificati. Domani dovrebbe arrivare la fumata bianca per Duvan Zapata.

Roma-Salernitana, le probabili formazioni — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; El Shaarawi, Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Karsdorp, Zalewski, Celik, Paredes, Renato Sanches, Pisilli, Pagano, Solbakken, Alessio. Allenatore: Mourinho

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Mazzocchi, L.Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. A disposizione: Costil, Sambia, M. Coulibaly, Sfait, Bohinen, lervolino, Legowsky, Dia. Allenatore: Paulo Sousa.

Arbitro: Feliciani; Assistenti: Costanzo - Passeri; Quarto Uomo: Sozza; VAR: Guida; AVAR: Meraviglia.

PREPARTITA - Esordio stagionale per gli uomini di Mourinho. José nom abbandona la difesa a tre e sceglie il terzetto formato da Mancini, Smalling e Llorente. Solo panchina per Ndicka. In mezzo al campo spazio a Bove con Cristante e Aouar. Belotti va a caccia della prima rete in A con la maglia della Roma

ULTIME DA TRIGORIA - Indisponibili per infortunio Abraham e Kumbulla, entrambi sono alle prese con la rottura del crociato. Non ci saranno Dybala e Pellegrini, assenti per squalifica

DOVE VEDERLA - La partita viene trasmessa in diretta da DAZN e per vederla in tv bisogna accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca è affidata a Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Sfida numero 13 tra Roma e Salernitana. Il bilancio nei 12 precedenti è largamente a favore dei giallorossi con 9 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La sfida più recente tra le due squadre risale al 22 maggio 2023, Roma-Salernitana 2-2 con reti di Candreva, El Shaarawy, Dia, Matic.