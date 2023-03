Roma-Real Sociedad ore 18:45 diretta LIVE: dubbio Kumbulla-Llorente. C’è Dybala

I giallorossi tornano in campo nelle coppe europee. Questa sera di fronte la formazione basca con un solo dubbio di formazione

Redazione

Doo il successo contro la Juventus, la Roma è pronta a tornare in campo anche in Europa League. Alle 18:45, i giallorossi ospiteranno allo Stadio Olimpico la Real Sociedad per l'andata degli ottavi di finale. Qualche dubbio di formazione per José Mourinho in particolare per il sostituto di Ibanez (squalificato). A giocarsi una maglia da titolare ci sono Kumbulla e Llorente e il dubbio verrà probabilmente sciolto solo a pochi minuti dal fischio d'inizio. Sulle fasce confermato Spinazzola con Karsdorp sulla corsia opposta. A centrocampo la solita coppia Matic-Cristante con Pellegrini e Dybala dietro Tammy Abraham.

Roma-Real Sociedad, le probabili formazioni — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: Mourinho.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Brais, Merino, Silva; Sorloth, Oyarzabal. Allenatore: Alguacil.

PREPARTITA - Momento altalenante per la Roma che è reduce dalla pesante sconfitta contro la Cremonese e dalla convincente vittoria casalinga contro la Juventus. Per i giallorossi è iniziato un tour de force molto importante con la doppia sfida con gli spagnoli, la sfida con il Sassuolo e poi il derby con la Lazio il prossimo 19 marzo. Proprio per questo motivo la formazione di Mourinho dovrà provare a chiudere il passaggio del turno già da questa sera.

ULTIME DA TRIGORIA - Qualche dubbio di formazione per lo Special One. Roger Ibanez non sarà della partita causa squalifica e per il posto da terzo centrale, è una gara a due tra Marash Kumbulla e il neo arrivato Diego Llorente.

DOVE VEDERLA - Roma-Real Sociedad sarà visibile in diretta su 'Sky Sport' sui canali 201 (Sky Sport Uno HD, collegamento prepartita dalle 18) e 252 (Sky Sport 2 HD, collegamento dalle 18 con il pregara). La partita sarà ovviamente visibile anche sui dispositivi mobili con Sky Go, oltre a Now Tv. La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan, con il commento tecnico di Walter Zenga. Roma-Real Sociedad sarà trasmessa anche da DAZN e su tutte i dispositivi che supportano la piattaforma di streaming. Ovviamente sarà possibile seguire la partita anche con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info dallo Stadio Olimpico e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - La sfida di questa sera sarà il primo incontro in gare ufficiali tra Roma e Real Sociedad. Sarà invece la numero 42 dei giallorossi contro una formazione spagnola. Il bilancio però non è favorevole con 13 successi a fronte dei 22 ko (6 invece i pareggi). La Real Sociedad ha vinto solo una delle sei partite giocate contro squadre italiane nelle principali competizioni europee (2 pareggi, 3 sconfitte).