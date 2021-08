Diretta LIVE Roma-Raja 3-0: applausi per Shomurodov al momento del cambio

Ultima amichevole dei giallorossi, esordio per Mourinho all'Olimpico

PRE-PARTITA - La Roma torna allo stadio Olimpico a tre mesi dall'ultima volta. L'occasione è l'amichevole di presentazione della squadra contro i marocchini del Raja Club Athletic di Casablanca. Gli occhi dei diecimila tifosi saranno principalmente per José Mourinho, che arriva per la prima volta non da avversario in quella che per i prossimi tre anni sarà la sua casa. Oltre a Dzeko, oramai nuovo attaccante dell'Inter, lo Special One dovrà rinunciare a Pellegrini che in settimana ha subìto un colpo alla coscia che l'ha costretto a fermarsi per un paio di giorni. Fischio d'inizio alle 20.45. La squadra è arrivata allo stadio alle ore 19.15, come pubblicato dai canali social della società giallorossa. Fa l'ingresso sul terreno di gioco anche José Mourinho, per la prima volta da allenatore della Roma. Ritardi per l'ingresso dei tifosi per i controlli del Green Pass. La Curva Sud comincia ad intonare i primi cori. La formazione giallorossa è ora alle prese con un riscaldamento in campo. Torello per i giallorossi e tiri dalla distanza con Veretout che sembra in ottima forma. La squadra rientra negli spogliatoi in vista dell'inizio del match. Ovazione del pubblico al nome di José Mourinho