Roma-Nizza ore 20 diretta LIVE, formazioni e curiosità

I giallorossi di Josè Mourinho chiudono contro la formazione francese il ritiro in Algarve. Occhi puntati su Paulo Dybala

Redazione

La Roma chiude il ritiro in Algarve questa sera contro il Nizza. Quella contro la formazione di Lucien Favre è la quarta amichevole in terra portoghese dopo le vittorie contro Sunderland e Portimonense, e la sconfitta nell'ultimo test contro lo Sporting. Grande attesa per Paulo Dybala che questa sera potrebbe giocare i suoi primi minuti in giallorosso anche se non è da scartare la scelta precauzionale, rimandando così l'esordio nei prossimi test amichevoli.

Roma-Nizza: le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. A disp.: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Tripi, Spinazzola, Vina, Veretout, Faticanti, Ivkovic, El Shaarawy, Dybala, Volpato, Perez, Felix, Shomurodov. All.: José Mourinho.

NIZZA (4-4-2): Bouhlendi; Atal, Daniliuc, Nahounou, Lotomba; Bouanani, Lemina, Trouillet, Belahydane, Brahimi, Mauricet. A disp.: Bulka, Bard, Mendy, Todibo, Dante, Boudaoui, Schneiderlin, Rosario, Traore, Da Cunha, Gouiri, Delor. All.: Lucien Favre

PREPARTITA - Termina oggi il lavoro sotto il sole dell'Algarve per la Roma che nella notte farà ritorno nella Capitale. Occhi puntati su Paulo Dybala che potrebbe fare il suo esordio con la maglia della Roma, anche se Mourinho potrebbe scegliere di non rischiarlo e di regalargli pochi minuti di campo solo nei minuti finali.

ULTIME DAL RITIRO - Pochi dubbi di formazione per lo Special One che potrà contare su tutti gli effettivi, fatta eccezione per Calafiori (problema muscolare) e Darboe (lesione al legamento crociato del ginocchio destro), che sono già tornati a Roma.

DOVE VEDERLA - La gara sarà trasmessa da DAZN. Ci sono quindi diversi modi per vederla: se in possesso di una smart tv, ci si può collegare all'app della piattaforma. Altrimenti si può ricorrere a una console di gioco come Playstation o Xbox. Infine c'è la possibilità di vederla utilizzando un dispositivo come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. La telecronaca di Roma-Nizza sarà affidata a Edoardo Testoni, con commento tecnico di Alessandro Budel. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Nessun precedente tra le due formazioni in gare ufficiali. L'ultimo precedente tra Roma e Nizza, risale all'Inverno del 1998 quando i giallorossi fecero visita allo Stade du Ray per celebrare l'acquisto della compagine francese da parte di Franco Sensi. In quell'occasione il march terminò 2-1 per i francesi, ma la nota più negativa in quella serata per la Roma fu l'infortunio dell'allora terzino destro Cafu.