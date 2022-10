Roma-Napoli diretta LIVE, ufficiali: fuori Zalewski. Davanti Abraham e Zaniolo

News as roma: tutte le notizie

I giallorossi vogliono accorciare in classifica sulla formazione di Spalletti. Quelli in palio questa sera all'Olimpico, sono tre punti molto pesanti

Roma e Napoli sono pronte ad infiammare un Olimpico sold out nel big match della domenica sera. I giallorossi arrivano a questa sfida dopo la vittoria di misura, la sesta in campionato, contro la Sampdoria grazie al rigore realizzato da Lorenzo Pellegrini. Anche la formazione di Spalletti arriva nella Capitale forte di un successo, il sesto consecutivo, nell'ultima giornata contro il Bologna. La formazione di Mourinho con un successo questa sera, si porterebbe a -1 proprio dagli azzurri, rilanciando le proprie ambizioni europee ma non solo.

Roma-Napoli, formazioni ufficiali — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho. A disp: Svilar, Boer, Kumbulla, Viña, Matic, Tahirovi, Volpato, Bove, Tripi, El Shaarawy, Shomurodov, Belotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. A disp: Idasiak, Marfella, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone.

Arbitro: Irrati. Assistenti: Lo Cicero-Tolfo. Quarto Ufficiale: Manganiello. Var: Di Paolo. Avar: Passeri.

PREPARTITA - La Roma vuole tornare a sognare in grande e un successo contro la capolista questa sera, autorizzerebbe a farlo. In caso di vittoria i giallorossi si porterebbe ad un solo punto dal Napoli capolista. Mourinho vuole centrare la quarta vittoria consecutiva mentre Spalletti vuole continuare con una striscia di vittorie che prosegue ormai da 7 giornate.

ULTIME DA TRIGORIA - Qualche dubbio di formazione per Mourinho che però si affiderà sicuramente al terzetto difensivo formato da Smalling, Ibanez e Mancini, oltre al solito Rui Patricio tra i pali. Sulle corsie esterne spazio a Karsdorp e Spinazzola con Camara, Cristante e Pellegrini a centrocampo. In attacco la coppia dovrebbe essere formata da Zaniolo e Tammy Abraham.

DOVE VEDERLA - La sfida tra Roma e Napoli viene trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Il collegamento parte dalle ore 20:15. La telecronaca della partita è curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. In alternativa, i tifosi giallorossi possono seguire il big match dell'undicesima giornata di Serie A con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info dall'Olimpico e con gli aggiornamenti social su Instagram, Facebook e Twitter.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Sono 154 i precedenti in Serie A tra Roma e Napoli. Il bilancio è di 53 vittorie giallorosse, 47 azzurre e 54 pareggi. L'ultima vittoria giallorossa però risale al 2 novembre del 2019 quando si imposero all'Olimpico per 2-1 con le reti di Zaniolo e di Veretout su rigore. Dovesse battere il Napoli, la Roma arriverebbe a 25 punti dopo 11 turni di campionato. Per ritrovare un parziale uguale o superiore bisogna tornare alla Serie A 2014-15.