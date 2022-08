Roma-Monza ore 20:45 diretta LIVE, formazioni e curiosità

I giallorossi ospitano all'Olimpico la formazione di Stroppa. Qualche dubbio di formazione per Mourinho dopo il pareggio contro la Juventus

Ad appena tre giorni dal pareggio dello Stadium, la Roma torna in campo per l'anticipo della quarta giornata di Serie A. I giallorossi, dopo la vittoria contro la Cremonese, tornano a giocare tra le mura amiche per affrontare il Monza di Stroppa. I tifosi giallorossi hanno risposto nuovamente presente facendo registrare ancora una volta il tutto esaurito all'Olimpico. Qualche dubbio di formazione per Mourinho che potrebbe cambiare entrambi gli esterni di centrocampo, tra i peggiori nel match contro i bianconeri, concedendo spazio a Zalewski e Celik. Un altro dubbio riguarda il centrocampo, con Pellegrini che potrebbe abbassarsi sulla mediana lasciando così spazio per l'inserimento di un altro attaccante.

Roma-Monza: le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani, Sensi, Valoti, Molina; Caprari, Petagna. All.: Stroppa

PREPARTITA - La Roma arriva al match dopo due vittorie (Salernitana e Cremonese) e un pareggio nell'ultimo match contro la Juventus. I giallorossi vogliono rimanere aggrappati al gruppone di testa e l'avversario, il Monza, è alla portata. La formazione di Stroppa invece arriva all'Olimpico dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato. Il futuro del tecnico lombardo è in bilico, nonostante le smentite della dirigenza, e dunque spera di tornare a casa con almeno un punto.

ULTIME DA TRIGORIA - Sono ormai noti gli assenti tra le fila di Josè Mourinho che dovrà fare a meno del lungodegente Darboe, di Wijnaldum (rientro nel 2023) e di Zaniolo. Lo Special One avrà però a disposizione un'arma in più ovvero Andrea Belotti che questa sera potrebbe vestire per la prima volta la maglia giallorossa. In tribuna ci sarà anche l'ultimo acquisto Mady Camara che da domani si metterà a disposizione del mister e dei nuovi compagni di squadra.

DOVE VEDERLA - Roma-Monza, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Sarà visibile per gli abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - I precedenti tra le due formazioni sono appena tre: due in Serie B nel 1951-52 e uno in Coppa Italia nel 1988-89. Il bilancio è a favore del club giallorosso con 2 vittorie e una sconfitta rimediata in coppa. In caso di vittoria la formazione giallorosso rimarrebbe imbattuta nelle prime quattro gare della stagione, l'ultima volta era accaduto nel 2019/20.