Roma-Monza diretta LIVE ore 12.30: davanti Lukaku-Belotti. Llorente dal 1′

Redazione

Dopo la sosta per le nazionali la Roma torna in campo contro il Monza. I giallorossi arrivano da tre vittorie di fila in tutte le competizioni e vogliono continuare a fare bene per recuperare punti in classifica. Mourinho recupera Llorente ma non Smalling e Renato Sanches. In attacco ci sarà la coppia Lukaku-Belotti. Cinque le partecipazioni al gol (tre reti e due assist) per il Gallo in sette presenze in questo campionato, già più del doppio rispetto alle due (due passaggi vincenti) della Serie A 2022-23 (in 31 gare). Tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque gol in questo campionato, Andrea Belotti è quello che ha disputato meno minuti (394). In mezzo al campo ci sarà Paredes, sulla sinistra spazio a Spinazzola.

ROMA MONZA

10:56 - 22 ott Il Monza è arrivato allo Stadio Olimpico. Guida la squadra mister Palladino

Roma-Monza, le probabili formazioni — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredese, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, Celik, Bove, Pagano, Azmoun, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Machin; Colombo. A disposizione: Lamanna, Gori, Sorrentino, Donati, Bettella, A.Carboni, F.Carboni, Birindelli, Ciurria, Akpa Akpro, Bondo, V.Carboni, Mota, Vignato, Maric. Allenatore: Palladino.

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Rossi-Ricci. IV Uomo: Giua. Var: Di Martino. AVar: Gariglio

PREPARTITA - La Roma vuole continuare a vincere dopo i successi con Frosinone, Servette e Cagliari. Davanti ad un Olimpico gremito Mourinho schiera la coppia Lukaku-Dybala. L'anno scorso il match finì 3-0 per i giallorossi grazie alla doppietta di Paulo Dybala e al gol di testa di Roger Ibanez.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho ritrova Llorente ma non convoca ancora Smalling. Il difensore inglese ha disputato un solo allenamento in gruppo e non è pronto. Ai box anche Renato Sanches, Dybala e Pellegrini. I primi due puntano alla sfida con l'Inter mentre il capitano ha messo nel mirino il derby del 12 novembre

DOVE VEDERLA - Il match tra Roma e Monza verrà trasmesso da DAZN e per vederlo in tv ci si dovrà connettere all'app tramite smart tv di ultima generazione, console di gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMSVISION BOX. Anche Sky permette la visione della partita sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (numeri 201, 213 e 252). Necessario un abbonamento attivo.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Sono 5 i precedenti tra Roma e Monza, contando tutte le competizioni. I giallorossi hanno affrontato i lombardi in Serie A nel 2022-23 (2 gare), in Serie B nel 1951-52 (2 gare) e in Coppa Italia nel 1988-89 (1 gara). Il bilancio è di 3 successi giallorossi, 1 pareggio e 1 affermazione del Monza (in Coppa Italia).