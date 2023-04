Roma-Milan ore 18 diretta LIVE: out Dybala. In attacco Belotti preferito ad Abraham

I giallorossi tornano in campo in Serie A nel big match contro i rossoneri di Pioli

E' tutto pronto per il ritorno in campo della Roma che questo pomeriggio affronterà il Milan in un big match fondamentale per la conquista di un posto Champions nella prossima stagione. I tre punti in palio questo pomeriggio sono fondamentali visto che al momento le due squadre sono appaiate entrambe a 56 punti in classifica. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 18.

Roma-Milan, le probabili formazioni — ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti. A disposizione: Boer, Svilar, Camara, Bove, Celik, Keramitsis, Tahirovic, Darboe, Volpato, Dybala, Solbakken, Abraham. Allenatore Mourinho

MILAN(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Ballo-Touré, Vranckx, Saelemaekers, Messias, De Ketelaere, Adli, Rebic, Origi. Allenatore: Pioli.

PREPARTITA - I tre punti in palio questa sera sono fondamentali per il cammino della Roma in campionato. I giallorossi con un successo questa sera staccherebbero di 3 punti proprio il Milan di Pioli facendo un grande passo avanti verso la conquista di un posto in Champions League ella prossima stagione.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho recupera Paulo Dybala ma solo per la panchina. L'argentino dopo il duro colpo alla caviglia rimediato contro l'Atalanta, non partirà dal primo minuto ma potrebbe essere una carta da utilizzare a partita in corso. Qualche dubbio di formazione per lo Special One soprattutto in attacco dove Belotti è favorito su Abraham. Sugli esterni confermati Zalewski e Spinazzola mentre al posto di Smalling ci sarà Kumbulla.

DOVE VEDERLA - La sfida Roma-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN, a partire dalle 17:30. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quella di questo pomeriggio sarà la sfida numero 195 tra la Roma e il Milan in tutte le competizioni. Il bilancio è a favore dei rossoneri con 83 successi a fronte dei 51 giallorossi. I pareggi sono 60. IN Serie A invece, sarà la sfida numero 90. Il calciatore giallorosso con più presenze in questo big match è Francesco Totti (41 partite) che ha collezionato anche 11 reti contro i rossoneri. Mourinho invece va alla caccia della prima vittoria contro Pioli (mai battuto nei tre precedenti).